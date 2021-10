Reprodução Carlos Bolsonaro

O filho Zero Dois de Jair Bolsonaro amargou uma derrota e tanto na Câmara do Rio, na sessão desta quarta-feira (20). Seu projeto de acabar com o passaporte da vacina na cidade foi enterrado, em um placar de 30 a 4.

Os únicos que ficaram ao lado de Carlos foram Gabriel Monteiro (PSD), Vitor Hugo (MDB)... e Rogério Amorim (PSL), irmão de Rodrigo Amorim. Vale lembrar que o médico se elegeu em 2020 com o slogan "O Rio tem cura"





A proposta para sustar o Decreto Rio nº 49335, do prefeito Eduardo Paes (PSD), equipara a exigência de comprovante vacinal para a entrada em determinados locais de uso público "àquelas impostas aos judeus de áreas anexadas pela máquina nazista durante os anos da 2a Guerra Mundial". Ela vinha sendo cozinhada na Câmara desde agosto, sendo constantemente adiada.