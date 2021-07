Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) é presidente da sigla e assina nota defendendo Constituição de 1988

A cúpula nacional do MDB já percebeu que o país está cansado de radicalismos e que está em busca de uma solução política que traga equilíbrio e previsibilidade. Sem estresse . E isto também passa pela compreensão dos líderes regionais da legenda espalhados nos estados e nos municípios.

A percepção foi reforçada há uma semana quando o MDB e mais 7 partidos se reuniram em defesa da democracia brasileira e seu sistema eleitoral, em resposta às declarações do presidente Jair Bolsonaro de que as eleições do ano que vem não acontecerão. E também sobre a nota assinada pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, onde defende a Constituição de 88.

Em pesquisa pelo nome do partido, cruzando com termos relacionados à nota, foram mais de 2.000 menções de lá para cá, com mais de 50% no próprio sábado (10), 476 mil interações, 458 mil compartilhamentos e quase 16 mil curtidas.

FUNDAÇÃO

O MDB publicou em suas redes sociais não só nota assinada por Baleia Rossi, como reforçou e valorizou a independência dos poderes e o papel das Forças Armadas. A publicação que mais engajou foi no Instagram, com mais de 462 curtidas, mas foi no Facebook onde houve mais comentários (127).

Entre as mensagens dos seguidores, o assunto "voto impresso" veio acompanhado do termo "retrocesso". Além disso, as palavras "independência", "constituição" e "roubalheira" foram utilizadas por apoiadores do presidente alegando interferência na independência do Executivo, que o STF é quem está rasgando a Constituição, e que só desejam a volta da roubalheira.

A sugestão mais compartilhada foi a de mobilizar a Fundação que congrega os militantes do partido que querem a volta da defesa da democracia, da Constituição pregada por Ulysses Guimarães, e criar conteúdos voltados para explicar o sistema eleitoral, sua importância e por que é necessário defendê-lo.

Twittadas do Nuno

O Estado do Rio está em quinto lugar na imunização contra a Covid-19. A sociedade precisa fazer a sua parte tomando tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina. Estamos caminhando e mais perto de uma retomada mais segura.

É hora de olharmos para o futuro. Precisamos de parcerias público-privadas para gerar investimentos e empregos, possibilitar recursos para que os estudantes voltem às salas de aula, diálogo aberto entre governantes e empresários para, de alguma forma, ficarmos mais estruturados.