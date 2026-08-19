Foto: Divulgação Hellmann's convoca os fãs para o Maior Open de Molhos do Mundo no Rock in Rio Brasil 2026

O patrocínio de grandes eventos deixou de ser apenas uma disputa por visibilidade. Para marcas de consumo, estar em um festival como o Rock in Rio exige responder a uma pergunta mais complexa: o que o público fará com a marca depois de vê-la?

É nesse ponto que a estratégia da Hellmann's para o Rock in Rio Brasil 2026 ganha relevância. Com o Maior Open de Molhos do Mundo, a marca transforma um produto de baixo envolvimento, como o molho, em protagonista de uma experiência que combina experimentação, entretenimento, conteúdo e varejo.

A iniciativa parte de uma ideia simples: distribuir molho gratuitamente em grande escala. Mas a execução mostra uma mudança importante na lógica do marketing de experiência. Em vez de criar apenas um espaço para exposição da marca, a Hellmann's constrói uma mecânica que estimula participação e pode gerar dados de comportamento, conteúdo espontâneo e associação emocional.

Quando o produto vira parte do entretenimento

A ambição de superar as 7 toneladas de molhos distribuídas no Rock in Rio 2024 ajuda a transformar a ação em um desafio mensurável. O Molhômetro, que acompanha em tempo real a quantidade de porções distribuídas durante os sete dias do festival, acrescenta uma camada de gamificação à ativação.

Esse detalhe é estratégico. Ao transformar distribuição em indicador público, a marca cria uma narrativa que pode evoluir durante o evento. O consumidor deixa de ser apenas receptor da ação e passa a participar de uma missão coletiva.

Os copinhos interativos, que revelam diferentes "vibes" do f estival, e os chamados Fiscais do Molho, com creators como Priscila Evellyn, Nauta e Stenio Girardelli, ampliam essa lógica para as redes sociais. A experiência física passa a ter potencial de desdobramento digital.

Esse movimento revela um ponto relevante: a ativação mais eficiente não termina no espaço físico. Ela precisa nascer com elementos capazes de continuar a circular depois que o consumidor deixa o evento.

Do Rock in Rio para o supermercado

Outro aspecto que merece atenção é a extensão da estratégia para fora da Cidade do Rock. A Hellmann's leva a campanha para supermercados selecionados do Rio de Janeiro, com cenografia inspirada na música, versões do jingle "Lanche Seco Nunca Mais" e degustação da linha Hellmann's Supreme.

A parceria com o iFood também cria uma ponte entre produto, compra e entretenimento: consumidores que adquirirem produtos da linha pelo aplicativo podem concorrer a ingressos para o festival.

Essa arquitetura aproxima três ambientes que tradicionalmente são tratados de maneira separada: evento, mídia e varejo. O patrocínio deixa de ser uma ação isolada e passa a funcionar como plataforma de comunicação.

O desafio, daqui para frente, é medir quanto dessa experiência se converte em consideração, experimentação recorrente e vendas. Alcance e número de porções distribuídas são indicadores importantes, mas insuficientes para determinar o impacto de negócio.

O verdadeiro teste está depois do Rock in Rio

A Hellmann's acerta ao transformar um atributo funcional — adicionar molho à comida — em uma experiência cultural. Mas o principal aprendizado para o mercado está além da criatividade da ativação.





Em um cenário de investimentos cada vez mais pressionados por eficiência, grandes patrocínios precisam provar que conseguem construir jornadas completas de marca, e não apenas momentos de exposição.

O Rock in Rio oferece audiência. O Open oferece experimentação. Os creators oferecem distribuição de conteúdo. O varejo oferece oportunidade de conversão. O desafio estratégico é fazer essas pontas funcionarem como uma única operação.

No fim, a pergunta mais importante não é quantos molhos serão distribuídos. É quantos consumidores sairão da Cidade do Rock associando Hellmann's a uma nova ocasião de consumo — e quantos continuarão levando essa associação para o supermercado depois que a música acabar.