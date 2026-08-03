Foto: Divulgação Com Crunchy Kisses, a Fini aposta na combinação de texturas para ampliar a experiência de consumo das balas de gelatina

O mercado de alimentos vive um momento em que sabor sozinho já não basta. Cada vez mais, consumidores procuram produtos capazes de despertar diferentes sensações, gerar surpresa e transformar o consumo em uma experiência. É nesse movimento que a Fini aposta ao lançar Crunchy Kisses — nova bala de gelatina que combina uma camada crocante e azedinha por fora com um interior macio e doce.

Mais do que ampliar o portfólio, a novidade revela uma mudança importante na estratégia das marcas de alimentos: a inovação deixa de estar concentrada apenas em novos sabores e passa a explorar atributos sensoriais como textura, contraste e experimentação.

Textura como diferencial competitivo

Durante anos, a indústria alimentícia concentrou seus lançamentos em novos sabores e embalagens. Agora, o foco migra para a construção de experiências.

No caso da Fini, o desenvolvimento do Crunchy Kisses parte justamente da combinação de diferentes estímulos sensoriais. A proposta é transformar um produto tradicional da categoria de balas de gelatina em uma experiência capaz de despertar curiosidade e incentivar a experimentação.

Essa estratégia acompanha um comportamento cada vez mais presente entre consumidores, especialmente das Gerações Z e Alpha, que valorizam produtos capazes de oferecer novidades, interação e compartilhamento de experiências. Mais do que consumir, essas gerações querem descobrir.

Fini traz tendências globais para o Brasil

Segundo a Fini, o lançamento foi desenvolvido a partir da análise de tendências internacionais e do comportamento do consumidor. A empresa identificou o crescimento de produtos que combinam gelatinas e coberturas crocantes no mercado norte-americano e o sucesso da proposta também na Espanha.

Agora, a companhia escolhe o Brasil como mercado estratégico para introduzir essa tendência. O movimento evidencia uma característica cada vez mais comum entre grandes marcas globais: utilizar mercados locais para acelerar a adoção de inovações que demonstraram potencial em outros países.

Mudanças culturais

A diretora de Marketing Brasil da The Fini Company, Gabriela Guerreiro, resume uma transformação importante: as mudanças culturais acontecem antes das mudanças de mercado.

Essa percepção ajuda a explicar por que o marketing passou a acompanhar comportamentos com muito mais atenção do que apenas indicadores de vendas. Hoje, inovação significa compreender como os consumidores se relacionam com os produtos e quais atributos passam a influenciar suas decisões de compra. No caso da Fini, textura, contraste entre sabores e estímulos sensoriais tornam-se parte da proposta de valor da marca.

Liderar antes de consolidar

Ao apostar em uma tendência global antes que ela se consolide no mercado brasileiro, a marca amplia sua diferenciação e fortalece sua imagem como referência em inovação dentro da categoria de balas de gelatina.





Essa estratégia vai além do lançamento de um produto. Ela contribui para construir percepção de marca — atributo cada vez mais importante em categorias nas quais concorrentes oferecem produtos semelhantes.

Cada mordida como experiência

A chegada de Crunchy Kisses mostra que o consumo de alimentos também acompanha transformações culturais. Se antes bastava oferecer qualidade e sabor, hoje as marcas competem pela capacidade de surpreender, estimular os sentidos e criar experiências memoráveis.

Para o marketing, isso representa uma mudança importante: produtos deixam de ser apenas itens de consumo para se tornar plataformas de experimentação e relacionamento. Ao apostar nessa tendência, a Fini sinaliza que o futuro da categoria pode passar menos pela criação de novos sabores e mais pela capacidade de transformar cada mordida em uma experiência.