shutterstock Pesquisa mostra que boas ofertas influenciam a descoberta de novas marcas e transformam a jornada de compra dos brasileiros

Fidelizar consumidores deixou de ser o principal objetivo das marcas. Hoje, o desafio parece ser outro: conquistar espaço no momento da decisão de compra. A pesquisa realizada pelo iFood Ads em parceria com a Opinion Box mostra que 83% dos brasileiros estão dispostos a experimentar uma marca que nunca consumiram quando encontram uma boa oferta. O dado revela uma mudança importante no comportamento do consumidor e também na forma como as empresas precisam construir sua presença digital.

Mais do que um canal de delivery, plataformas como o iFood passaram a funcionar como vitrines de descoberta. Em vez de procurar uma marca específica, a maior parte dos consumidores inicia a jornada de compra pela busca categorias de produtos. Segundo dados da empresa, 73% das buscas realizadas no aplicativo utilizam termos genéricos, como "cerveja", "refrigerante" ou "shampoo". Na prática, isso significa que a escolha da marca acontece durante a navegação.

68% compram o que não estava na lista

A pesquisa mostra que o preço continua sendo um fator decisivo, mas não atua sozinho. Além dos 83% que afirmam experimentar novas marcas diante de boas ofertas, 68% dos entrevistados dizem comprar produtos que não estavam na lista inicial — e o mesmo percentual admite trocar de marca quando encontra uma alternativa com melhor preço ou relação custo-benefício.

Esses indicadores mostram que a promoção deixou de ser apenas uma ferramenta para aumentar vendas. Ela passou a desempenhar um papel estratégico na aquisição de novos consumidores. Para muitas empresas, conquistar a primeira compra tornou-se mais importante do que disputar consumidores já fidelizados.

A nova lógica da visibilidade

Um dos dados mais relevantes do estudo é que 73% das pesquisas no iFood utilizam palavras genéricas — e não nomes de fabricantes. Esse comportamento altera completamente a lógica da comunicação.

Em vez de depender exclusivamente da força da marca, empresas precisam disputar visibilidade dentro da plataforma, investir em boas ofertas e garantir presença nos momentos em que o consumidor ainda forma sua decisão. Nesse ambiente, algoritmos, recomendações e posicionamento dentro do aplicativo passam a influenciar diretamente a escolha final.

Crescimento de 302% em múltiplas categorias

Os números também mostram que o iFood deixou de ser apenas um aplicativo de refeições. Entre 2021 e 2025, o número de consumidores que compram em mais de uma categoria cresceu 302%. No último ano, os pedidos em supermercados avançaram mais de 34%, enquanto a categoria pet registrou crescimento de 43,5%.

A expansão das verticais transforma o aplicativo em um marketplace de conveniência, no qual diferentes segmentos competem pela atenção do consumidor. Desta forma, ampliam as oportunidades para marcas que desejam conquistar novos públicos em momentos cotidianos de compra.

Diferenças entre perfis



A pesquisa também revela diferenças importantes entre os perfis de consumidores. A Geração Z utiliza o aplicativo principalmente para descobrir produtos e aproveitar promoções, explorando categorias como bebidas, farmácia e shopping. Os millennials concentram a maior frequência de pedidos e utilizam diferentes categorias do marketplace, enquanto a Geração X prioriza compras rápidas de supermercado e farmácia.

Esses comportamentos mostram que personalizar ofertas deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

Primeira experiência

Quando 88% dos carrinhos incluem pelo menos um produto comprado pela primeira vez, fica evidente que a experimentação passou a fazer parte da rotina de consumo.





Para as marcas, isso representa uma oportunidade — e também um desafio. Estar presente no momento da busca, oferecer uma proposta de valor competitiva e proporcionar uma boa primeira experiência podem ser fatores mais importantes do que investir apenas em campanhas de lembrança de marca.

No ambiente digital, a fidelidade não desapareceu. Ela passou a ser conquistada a cada nova compra.