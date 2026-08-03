Foto: MGID/Divulgação Após mais de quatro anos na MGID, André Flores passa a liderar o relacionamento da plataforma com marcas e agências no Brasil

Movimentações de executivos costumam ser tratadas como notícias corporativas. Mas, em muitos casos, elas revelam algo mais importante: a direção estratégica que uma empresa pretende seguir. É exatamente isso que acontece com a decisão da MGID de promover André Flores para liderar a área de Marcas & Agências no Brasil.

Mais do que reconhecer um profissional com cerca de 15 anos de experiência e quatro anos de atuação na companhia, a plataforma global de publicidade sinaliza que pretende acelerar sua expansão no mercado brasileiro por meio de um relacionamento ainda mais próximo com anunciantes e agências.

Em um setor em que tecnologia e inteligência artificial ganham protagonismo, a proximidade comercial continua sendo um dos principais diferenciais competitivos.

IA, fim dos cookies e privacidade

Nos últimos anos, a publicidade digital passou por mudanças profundas. A evolução da inteligência artificial, as discussões sobre privacidade e o fim gradual dos cookies de terceiros transformaram a maneira como marcas planejam suas campanhas.

Nesse cenário, fornecedores de tecnologia deixaram de competir apenas pela qualidade de suas plataformas. A construção de relacionamentos de longo prazo com agências e anunciantes tornou-se parte essencial da estratégia de crescimento.

É justamente essa missão que André Flores assume ao liderar a área de Marcas & Agências da MGID no Brasil — com foco em ampliar oportunidades comerciais, desenvolver parcerias estratégicas e fortalecer a presença da empresa no ecossistema publicitário nacional.

Top Performer Global por dois anos

A escolha de um executivo formado dentro da própria operação também transmite uma mensagem importante ao mercado. Durante mais de quatro anos na MGID, André Flores participou da expansão da companhia em praças como Minas Gerais, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza, além de conquistar reconhecimento interno como Top Performer Global por dois anos consecutivos.

Ao promover um profissional que acompanhou esse processo de crescimento, a empresa reforça uma estratégia baseada na valorização do conhecimento acumulado e da continuidade das relações construídas com clientes e parceiros. Essa prática reduz o tempo de adaptação e preserva a consistência da estratégia comercial.

Brasil como mercado estratégico

Outro aspecto revelado pela movimentação é a importância do mercado brasileiro para os planos da MGID. Com atuação global e presença em 18 escritórios, a empresa escolhe fortalecer sua estrutura local justamente em um momento em que o mercado publicitário amplia investimentos em soluções orientadas por inteligência artificial e ambientes digitais considerados seguros para as marcas.

A aproximação com anunciantes e agências tende a ganhar ainda mais relevância diante da crescente demanda por campanhas capazes de equilibrar desempenho, privacidade e qualidade da experiência do usuário. Nesse contexto, equipes comerciais deixam de exercer apenas uma função de vendas e passam a atuar como consultoras estratégicas para as marcas.

Tecnologia e proximidade comercial

A promoção de André Flores demonstra que crescimento sustentável depende de mais do que tecnologia. Mesmo em um setor altamente digitalizado, empresas continuam a investir em lideranças capazes de compreender as necessidades do mercado, desenvolver equipes de alta performance e construir relacionamentos duradouros.





Ao reforçar sua área de Marcas & Agências, a MGID sinaliza que pretende ampliar sua participação no mercado brasileiro ao combinar inovação tecnológica com proximidade comercial. Em um ambiente cada vez mais competitivo, essa combinação pode representar um dos principais diferenciais para empresas que buscam crescer de forma consistente no ecossistema da publicidade digital.