Divulgação Dia dos Pais revela preferência de brasileiros por compras via celular

O Dia dos Pais ainda é uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro, mas a forma de comprar mudou. Se antes a decisão era impulsionada pela emoção, hoje ela passa cada vez mais pelo planejamento. A projeção de R$ 10,56 bilhões em vendas no comércio eletrônico em 2026, divulgada pela Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM), confirma que o consumidor não deixou de presentear. Ele apenas aprendeu a consumir de maneira diferente.

O crescimento esperado de 10,81% nas vendas online reforça a força do e-commerce, mas um indicador chama ainda mais atenção: o ticket médio praticamente não mudou. Enquanto o faturamento aumenta, o valor gasto por compra permanece estável — o que evidencia um comportamento mais racional diante de um cenário econômico que continua exigindo cautela.

Consumidor está mais criterioso

A previsão de 18,49 milhões de pedidos, contra 16,76 milhões registrados em 2025, mostra que a intenção de compra continua elevada. O consumidor, porém, está mais criterioso.

Juros elevados, crédito mais caro e menor disponibilidade de parcelamentos sem juros fizeram com que a pesquisa de preços deixasse de ser uma etapa opcional para se tornar parte da jornada de compra. Isso explica por que promoções, marcas alternativas e produtos com melhor relação entre preço e benefício ganham espaço. O desconto continua importante, mas deixou de ser o único argumento capaz de convencer.

Hoje, oferecer valor percebido faz mais diferença do que simplesmente reduzir preços.

Conveniência, comparação e entrega rápida: por que o e-commerce cresce mesmo com cautela

Outro aspecto relevante da pesquisa é que o crescimento acontece mesmo em um ambiente econômico desafiador. O comércio eletrônico consolidou atributos que vão além da competitividade de preços: facilidade para comparar ofertas, ampla variedade de produtos, rapidez na entrega e praticidade.

Essa combinação ajuda a explicar por que o número de pedidos cresce mesmo quando o consumidor controla os gastos. Comprar pela internet deixou de ser uma alternativa e passou a integrar o planejamento financeiro das famílias.

Disputa pelo orçamento mais intensa

O Dia dos Pais acontece em um ano marcado por fatores que disputam espaço no bolso do consumidor. O calendário eleitoral e a realização da Copa do Mundo influenciam prioridades de consumo, direcionando parte da renda para viagens, entretenimento e eletrônicos.

Isso obriga o varejo a competir não apenas com outras lojas, mas também com diferentes formas de lazer e consumo. Nesse contexto, conquistar o consumidor depende cada vez menos da campanha publicitária e cada vez mais da capacidade de entregar relevância no momento da decisão de compra.

As categorias mais procuradas

As categorias com maior expectativa de vendas — eletrônicos, moda, perfumaria, calçados, acessórios, bebidas, artigos esportivos, ferramentas, relógios e produtos personalizados — mostram que o consumidor ainda valoriza presentes com significado.

A diferença é que a decisão passou a ser construída com mais informação. Comparadores de preços, avaliações de outros consumidores e promoções personalizadas tornaram-se parte da experiência de compra. A escolha deixou de ser impulsiva para se transformar em um processo mais consciente.

O que o varejo precisa entender sobre o novo consumidor

A projeção da ABIACOM vai além de indicar um crescimento nas vendas. Ela revela um consumidor mais maduro, que continua disposto a comprar, mas exige mais das marcas.





Para o varejo, isso representa uma mudança importante. Em vez de apostar apenas em grandes liquidações, será cada vez mais necessário construir confiança, oferecer conveniência e comunicar valor de forma clara.

O consumo não perdeu força. O que mudou foi a forma como os brasileiros escolhem gastar seu dinheiro. Compreender esse comportamento pode ser o maior diferencial competitivo para o e-commerce nos próximos anos.