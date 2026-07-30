Foto: Divulgação O estilo de Ayrton Senna inspira coleção que une esporte, moda e memória afetiva em parceria entre New Era e Senna Brands

Há muito tempo Ayrton Senna deixou de ser apenas um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Seu legado ultrapassou o automobilismo e passou a ocupar um espaço raro no universo das marcas: o de um ícone cultural capaz de conectar esporte, moda e comportamento. É justamente esse território que a New Era explora em sua nova coleção desenvolvida em parceria com a Senna Brands.

A iniciativa parte de um movimento cada vez mais presente no mercado: transformar referências esportivas em ativos de lifestyle. Mais do que lançar uma linha de bonés, a New Era aposta no poder da memória afetiva e na força estética de um personagem que ainda influencia diferentes gerações, inclusive consumidores que sequer acompanharam suas conquistas nas pistas.

O estilo também faz parte do legado

Quando se fala em Ayrton Senna, a primeira imagem costuma ser a de um piloto determinado, competitivo e vencedor. Mas, para uma geração que consome moda como forma de expressão, existe outro atributo igualmente relevante: seu estilo.

O boné azul, os óculos escuros, as jaquetas esportivas e as combinações casuais ajudaram a construir uma identidade visual reconhecida até hoje. Essa estética, que nos anos 1980 e 1990 era vista apenas como parte do cotidiano do piloto, tornou-se uma referência para a moda masculina contemporânea.

A coleção da New Era revisita justamente esse imaginário ao reinterpretar modelos clássicos da marca, como 59FIFTY, 9FORTY e 950 Split Panel, em uma paleta inspirada no universo do automobilismo, com tons de amarelo, azul-marinho, vermelho, preto e off-white.

Mais do que reproduzir símbolos, a proposta busca traduzir uma personalidade.

O esporte continua a inspirar o mercado da moda

Nos últimos anos, o mercado percebeu que o consumidor deixou de separar esporte e lifestyle.

Camisas de clubes, tênis de corrida, jaquetas técnicas e bonés passaram a ocupar espaço definitivo no guarda-roupa urbano. O chamado sportswear deixou de representar apenas desempenho para simbolizar identidade, pertencimento e comportamento.

Nesse cenário, Ayrton Senna ocupa uma posição singular. Seu nome carrega atributos como excelência, disciplina, autenticidade e superação — valores que continuam relevantes para marcas que desejam construir conexões emocionais duradouras.

Foto: Divulgação Os bonés da nova coleção reinterpretam elementos que marcaram a trajetória e o estilo de Ayrton Senna dentro e fora das pistas





Não por acaso, a nova coleção chega com um volume previsto cerca de 85% maior do que a edição anterior da parceria entre New Era e Senna, o que sinaliza a crescente demanda por produtos que unem moda, história e brasilidade.

O consumo também é uma forma de contar histórias

Um dos aspectos mais interessantes dessa colaboração é que ela dialoga com públicos bastante diferentes.

Há quem compre um boné por admirar Ayrton Senna. Outros enxergam na peça uma referência estética ligada ao universo da moda urbana. Há ainda consumidores que descobrem o piloto justamente por meio dessas coleções.

Essa inversão mostra como o branding evoluiu. Em vez de apenas preservar uma memória, marcas passam a reapresentá-la para novos públicos.

Segundo Guilherme Nogueira, CEO da New Era Brasil, a proposta foi olhar para Senna também como uma referência cultural e estética, de forma a ampliar sua influência para além das pistas.

A mesma percepção aparece na avaliação de Ana Simões, diretora de Marketing da Senna Brands, ao destacar que muitos consumidores chegam hoje ao universo do piloto por meio de seu estilo e de sua identidade visual, antes mesmo de conhecerem sua trajetória no automobilismo.

Legados fortes continuam gerando valor

O mercado da moda vive um momento em que autenticidade vale tanto quanto tendência. Em meio a coleções efêmeras e lançamentos constantes, histórias verdadeiras se tornam um diferencial competitivo.





É isso que explica o sucesso crescente de colaborações inspiradas em grandes nomes do esporte. Elas oferecem algo que nenhuma tendência consegue fabricar: significado.

Ao apostar em Ayrton Senna, a New Era não vende apenas um acessório. Comercializa um símbolo carregado de memória, identidade e inspiração.

Décadas depois de sua última corrida, Senna continua acelerando — agora não apenas nas lembranças dos fãs, mas também nas estratégias de branding das marcas que entenderam que alguns legados jamais saem de moda.