Foto: Divulgação Desenvolvida ao longo de cinco anos, a Spaten Pro marca a estreia da primeira cerveja com proteína da AB InBev no mundo

A fronteira entre alimentos funcionais e bebidas alcoólicas — ou, neste caso, sem álcool — acaba de ficar ainda mais tênue. A Ambev escolheu a Spaten para liderar um movimento inédito dentro da AB InBev: o lançamento da primeira cerveja proteica do grupo no mundo. O Brasil será o laboratório dessa estratégia.

Batizada de Spaten Pro, a novidade chega ao mercado em setembro, inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro e carrega uma proposta que acompanha uma das maiores transformações do consumo nos últimos anos: a busca por produtos que conciliem prazer, conveniência e benefícios nutricionais.

A bebida reúne 10 gramas de proteína por lata de 350 ml — sendo 75% de whey protein hidrolisado e 25% de colágeno hidrolisado — além de ser zero álcool e zero gordura. O lançamento também marca a estreia da Spaten no estilo Munich Dunkel, uma cerveja escura com notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau.

A nova ocasião de consumo

Mais do que apresentar um novo produto, a Ambev tenta criar uma categoria inédita dentro do mercado cervejeiro. A estratégia não passa apenas pela inovação tecnológica, mas pela tentativa de ampliar os momentos de consumo da cerveja.

A lógica é simples: se suplementos proteicos, bebidas funcionais e alimentos enriquecidos conquistaram espaço na rotina dos consumidores, por que a cerveja também não poderia participar desse universo?

Segundo a companhia, a intenção é inserir a bebida em ocasiões que tradicionalmente não faziam parte do consumo cervejeiro — como após atividades físicas, no lanche da tarde ou como complemento da ingestão diária de proteínas. A marca procura ocupar um território que une socialização, conveniência e saudabilidade, aproximando um produto historicamente associado ao lazer das novas demandas por equilíbrio alimentar.

5 anos de pesquisa, 100 protótipos e 6 ingredientes sem açúcar

O desenvolvimento da Spaten Pro levou cinco anos de pesquisas no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, no Rio de Janeiro, e envolveu mais de cem protótipos até chegar à fórmula final.

O desafio não era apenas adicionar proteína ao líquido. A empresa buscava preservar as características sensoriais de uma cerveja tradicional, evitando que o produto lembrasse um suplemento alimentar. Para isso, participaram do projeto mestres-cervejeiros, engenheiros de alimentos, nutricionistas e nutrólogos. A fórmula final utiliza apenas seis ingredientes e dispensa açúcar e adoçantes artificiais.

A produção acontecerá na fábrica da companhia em Ribeirão Preto (SP), enquanto a distribuição inicial será concentrada nos mercados paulista e fluminense, além do aplicativo Zé Delivery.

Tendência que a Ambev acelera

O lançamento também reforça uma tendência cada vez mais evidente na estratégia da Ambev. Nos últimos anos, a companhia acelerou os investimentos no chamado portfólio de "escolhas equilibradas", que reúne cervejas sem álcool, versões sem açúcar, produtos sem glúten e bebidas voltadas ao bem-estar.

Essa movimentação acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que busca reduzir o consumo de álcool sem abrir mão da experiência de socialização. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por produtos ricos em proteína, impulsionado pela popularização da alimentação funcional e pelo avanço de hábitos ligados à prática esportiva.

Entre R$ 10 e R$ 13 a lata — e ambições internacionais

Embora o lançamento aconteça exclusivamente no Brasil, o projeto nasceu com ambições internacionais. Assim como ocorreu com outros produtos desenvolvidos localmente e levados para mercados globais da AB InBev, a expectativa é que a aceitação da Spaten Pro sirva de termômetro para uma eventual expansão.





O preço estimado entre R$ 10 e R$ 13 por lata posiciona a bebida dentro da categoria premium e reforça que a disputa não será apenas entre marcas de cerveja, mas também com bebidas funcionais, proteicas e de conveniência.

Mais do que vender uma cerveja diferente, a Ambev tenta antecipar uma mudança de comportamento. Se a estratégia ganhar tração, o setor poderá assistir ao nascimento de uma nova categoria — em que o brinde continua existindo, mas passa a dividir espaço com a proteína.