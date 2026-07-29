Foto: Divulgação Parceria entre Hot Beach e Nutella leva experiências temáticas e sabores exclusivos aos visitantes do parque

Quando duas marcas com forte apelo emocional unem forças, o objetivo costuma ir muito além da visibilidade. No marketing contemporâneo, o co-branding deixou de ser apenas uma estratégia promocional para se tornar uma ferramenta de construção de valor, diferenciação e experiência. É exatamente esse movimento que explica a parceria entre o Hot Beach Parques & Resorts — um dos principais complexos turísticos de Olímpia (SP) — e a NUTELLA®, referência mundial em creme de avelã.

A partir de 29 de julho, os hóspedes do Hot Beach Resort, Hot Beach Suites e Hot Beach Celebration Resort Olímpia passam a encontrar a marca de forma permanente no buffet de café da manhã e nas cartas de sobremesas dos empreendimentos. Mais do que incluir um ingrediente conhecido no cardápio, a iniciativa transforma um momento cotidiano da hospedagem em uma experiência associada a uma das marcas mais desejadas do mundo.

Gastronomia vira ferramenta de posicionamento

Nos últimos anos, a gastronomia deixou de ser apenas um serviço complementar dentro da hotelaria para assumir um papel estratégico na construção da percepção de valor. Restaurantes assinados, chefs renomados e parcerias com grandes marcas passaram a integrar o pacote de experiências oferecidas pelos resorts.

Ao trazer a NUTELLA® para seus empreendimentos, o Hot Beach aposta justamente nessa lógica. A marca italiana carrega atributos como qualidade, indulgência e reconhecimento internacional — características que fortalecem o posicionamento premium buscado pelo complexo.

A parceria também amplia a diferenciação em um mercado cada vez mais competitivo, no qual os consumidores escolhem destinos não apenas pela infraestrutura, mas pelas experiências que poderão compartilhar — especialmente nas redes sociais.

"Arquitetar memórias afetivas"

No universo do marketing, poucas expressões ganharam tanta força quanto lovebrand. São empresas capazes de estabelecer vínculos emocionais profundos com seus consumidores, criando uma relação que ultrapassa a funcionalidade do produto.

A união entre Hot Beach e NUTELLA® explora exatamente esse potencial. Segundo Marcela Lacerda, Head de Marketing do Hot Beach Parques & Resorts, a proposta vai além da gastronomia. "A união entre duas 'lovebrands' vai muito além da expansão de um cardápio: trata-se de arquitetar memórias afetivas", afirma.

Essa visão acompanha uma tendência crescente na comunicação das marcas: vender lembranças, sensações e momentos compartilhados — muito mais do que produtos ou serviços isolados.

Foto: Divulgação Ana Formiga acompanha a ação que une Hot Beach e Nutella em uma experiência temática para os visitantes

Receitas exclusivas e conteúdo digital

A estratégia não termina na mesa do café da manhã. Para ampliar o alcance da parceria, o Hot Beach reuniu o chef executivo Altimar Lourencetti e a confeiteira Ana Formiga, embaixadora e consultora técnica da NUTELLA®, para desenvolver receitas exclusivas e conteúdos digitais.

A iniciativa inclui vídeos, bastidores, ações nas redes sociais e benefícios para os seguidores dos perfis oficiais — aproximando a experiência física da jornada digital do consumidor.

Esse movimento mostra como a criação de conteúdo se tornou parte indispensável das estratégias de lançamento. Hoje, uma parceria precisa ser vivida presencialmente, mas também compartilhada, comentada e replicada nas plataformas digitais.

Alianças de marca criam diferenciais difíceis de replicar

A hotelaria vive uma transformação importante. Se antes a escolha de um resort era baseada principalmente em conforto e localização, hoje ela passa também pela capacidade de oferecer experiências únicas.





Ao incorporar a NUTELLA® de forma permanente ao seu serviço gastronômico, o Hot Beach reforça uma tendência clara do turismo premium: transformar pequenos momentos da hospedagem em lembranças memoráveis.

O consumidor talvez não escolha um resort apenas porque há creme de avelã no café da manhã. Mas escolherá aquele lugar que conseguiu transformar um simples café em uma experiência digna de ser lembrada — e compartilhada.