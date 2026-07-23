Foto: Giovanna Shirassu/Betnacional Galvão Bueno foi homologado pelo Guinness World Records™ como o narrador com mais partidas ao vivo em Copas do Mundo

Quando o árbitro encerrou a final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium, em Nova York, não foi apenas mais uma edição do maior torneio de futebol do planeta que chegou ao fim. Também se encerrou um dos ciclos mais emblemáticos da televisão brasileira. Depois de 14 Copas do Mundo narradas ao longo de mais de cinco décadas, Galvão Bueno fez sua última transmissão do tornei o e encerrou uma trajetória que se confunde com a memória afetiva de milhões de brasileiros.

Ao longo da carreira, Galvão transformou bordões em patrimônio popular, deu voz a títulos, derrotas históricas, gerações de craques e momentos que extrapolaram o esporte para entrar definitivamente na cultura brasileira. Sua despedida acontece acompanhada de um reconhecimento oficial: o Guinness World Records homologou o recorde de maior número de partidas narradas ao vivo em televisão por um mesmo narrador masculino em Copas do Mundo.

De 1974 a 2026

O reconhecimento foi concedido após um levantamento documental que reuniu registros históricos da carreira do narrador entre as Copas de 1974 e 2026. A homologação contabilizou 148 partidas narradas em Mundiais, embora Galvão tenha encerrado sua trajetória com 154 transmissões no torneio.

O número ajuda a dimensionar uma carreira iniciada na década de 1970 e construída em diferentes emissoras — acompanha praticamente toda a evolução da televisão esportiva brasileira.

Os momentos que ficaram na memória

Poucos narradores tiveram uma ligação tão forte com os grandes momentos da Seleção Brasileira quanto Galvão Bueno. Ao longo das Copas, ele acompanhou 58 partidas do Brasil e narrou 104 gols da equipe nacional no torneio.

Entre eles estão episódios que permanecem vivos na memória do torcedor: a conquista do tetracampeonato em 1994, a consagração de Ronaldo Fenômeno em 2002, a eliminação da geração de 1982 em Sarriá e o traumático 7 a 1 diante da Alemanha em 2014. Sua narração ajudou a transformar esses acontecimentos em capítulos permanentes da história esportiva brasileira.

Despedida mais simbólica

A última Copa narrada por Galvão também foi marcada pela eliminação precoce da Seleção Brasileira — resultado que, segundo o próprio locutor, tornou a despedida ainda mais simbólica. A despedida coincidiu com uma final histórica, vencida pela Espanha sobre a Argentina na prorrogação, encerrando oficialmente seu ciclo como narrador de Mundiais.

Galvão afirmou que deixa as narrações de Copas com a sensação de ter vivido muito mais do que imaginava quando iniciou sua trajetória profissional.

O que Galvão destacou da edição de 2026

Além da despedida, Galvão destacou outro aspecto marcante da edição de 2026: a ampliação da Copa para 48 seleções. Na avaliação do narrador, o novo formato democratizou o torneio e abriu espaço para histórias que dificilmente apareceriam em edições anteriores. Seleções emergentes ganharam visibilidade, ampliando o alcance cultural da competição e mostrando um cenário de maior equilíbrio entre diferentes escolas do futebol mundial.

O encerramento de uma era da televisão aberta

A aposentadoria de Galvão Bueno das narrações de Copas representa mais do que a saída de um profissional das transmissões esportivas. Ela simboliza o encerramento de uma era da televisão aberta — marcada por narradores que acompanhavam gerações inteiras de torcedores e se tornavam parte da experiência coletiva de assistir ao futebol.





Ao longo de mais de cinco décadas, Galvão consolidou um estilo próprio de narração, unindo emoção, informação e espontaneidade — características que ajudaram a aproximar o público do esporte e influenciaram diferentes gerações de jornalistas e narradores.

O reconhecimento do Guinness World Records apenas oficializa um legado que, para boa parte dos brasileiros, já estava consolidado há muito tempo: o de uma das vozes mais marcantes da história do futebol e da televisão nacional.