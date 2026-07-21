Foto: Divulgação A co-CEO Brisa Vicente e o CEO e creative chairperson Felipe Simi, ambos da Droga5

A criatividade deixou de ser apenas um diferencial competitivo para se tornar um ativo estratégico na construção de marcas. Em um mercado que exige respostas rápidas, presença digital consistente e conexão permanente com o consumidor, empresas têm ampliado o escopo de atuação de suas agências ao integrarestratégia, conteúdo, dados e inteligência artificial em uma única operação. É exatamente esse movimento que marca a expansão da parceria entre a Unilever e a Droga5.

A agência passa a assumir a comunicação de Comfort e amplia sua atuação no portfólio de Home Care da multinacional. Com isso, passa a responder por quatro marcas estratégicas da companhia: OMO, Cif, Comfort e Brilhante. O trabalho envolve estratégia, criatividade, produção de conteúdo, campanhas com foco social-first e execução de relações públicas.

A expansão acontece após quatro anos de parceria entre as empresas e consolida um modelo de trabalho cada vez mais integrado, no qual criatividade e objetivos de negócio caminham lado a lado.

"Clean my name" vence Cannes Lions 2026

O fortalecimento da relação também ocorre em um momento de reconhecimento internacional da Droga5. A agência encerrou o Cannes Lions 2026 com a quarta campanha mais premiada do festival. Entre os destaques está "Clean my name"("Limpa Nome"), criada para a marca Cif em parceria com a Serasa Experian e divulgada por Gil do Vigor — que conquistou um Ouro, uma Prata e dois Bronzes.

Segundo Brisa Vicente, co-CEO da Droga5, a ampliação da parceria reflete um modelo que une criatividade e estratégia empresarial. "A ampliação dessa parceria reflete um modelo de trabalho que vem dando muito certo ao conectar criatividade e estratégia de negócio. A criatividade precisa provocar cultura e conversa, mas sempre conectada ao valor que a marca precisa construir", afirma a executiva.

Social-first e Brilhante de volta

Além da conquista da conta de Comfort, a agência retoma a operação de social para Brilhante — o que reforça a importância das plataformas sociais como ponto de contato permanente entre marcas e consumidores.

Para Ana Cortat, chief strategy officer da Droga5, o desafio vai além da criação de campanhas. "São marcas que fazem parte da cultura e da rotina das pessoas, o que exige da gente um olhar constante para relevância e novas formas de conexão", destaca.

Accenture Song investe US$ 3 bilhões em IA

A expansão da parceria também acompanha um movimento maior dentro da Accenture Song, controladora da Droga5. A empresa recebeu investimentos globais de US$ 3 bilhões em inteligência artificial, o que reforça a aposta em soluções que unem criatividade, automação, análise de dados e personalização da comunicação.





Mais do que incorporar novas tecnologias, o movimento evidencia uma transformação no relacionamento entre marcas e consumidores. Em vez de campanhas isoladas, cresce a demanda por estratégias contínuas, integradas e capazes de gerar conversas relevantes em diferentes canais. Nesse cenário, criatividade, dados e inteligência artificial deixam de atuar separadamente para formar uma única engrenagem na construção de valor para as marcas.