Divulgação Aposta da Grand Cru reforça a estratégia de posicionar a marca como referência em experiências e lifestyle

O mercado de entretenimento brasileiro ganhou mais um movimento que revela como as marcas estão redesenhando sua forma de se relacionar com o consumidor. A Grand Cru tornou-se a primeira patrocinadora anunciada pelo Nubank Parque após a aquisição dos naming rights da arena pelo banco digital — em uma estratégia que amplia a presença da marca para além das lojas e coloca o vinho no centro das experiências de grandes eventos.

A importadora e varejista passa a ser a fornecedora oficial da categoria de vinhos do espaço e leva rótulos como C obos, Nieto Senetiner, Leyda, 1865, Altair e Sideral para shows, eventos corporativos, camarotes e áreas VIP.

Mais do que ampliar a distribuição dos produtos, a iniciativa evidencia uma mudança na lógica do marketing. O objetivo deixa de ser apenas vender uma garrafa de vinho para construir uma conexão emocional com o consumidor em momentos de lazer, celebração e entretenimento.

Ambev, Heineken, iFood e agora Grand Cru

A chegada da Grand Cru ao Nubank Parque acontece em um momento em que arenas deixaram de ser apenas espaços para shows e competições esportivas. Elas se consolidam como plataformas de relacionamento, hospitalidade e ativação de marcas.

Com isso, patrocinadores disputam espaço em ambientes capazes de oferecer experiências completas ao público. A Grand Cru passa a integrar um grupo de anunciantes que reúne Ambev, Seara, Heineken, bet365, Hellmann's, iFood, Lay's, Alwa, Bauducco e Vitacon.

Segundo Antony Martins, CEO do Grupo Víssimo, controlador da Grand Cru, a parceria faz parte da estratégia de posicionar a empresa como uma marca de lifestyle.

Mais do que uma ação comercial, a parceria fortalece o posicionamento da Grand Cru como marca de lifestyle, que acompanha o consumidor em seus melhores momentos. Ao sair do ambiente tradicional de loja e ingressar no universo dos grandes eventos, a marca amplia sua conexão com um público que valoriza experiências memoráveis Antony Martins, CEO do Grupo Víssimo, controlador da Grand Cru









O varejo sai da loja e entra nos momentos de consumo

O movimento ilustra uma transformação importante no varejo. Em vez de esperar o consumidor chegar ao ponto de venda, as marcas buscam estar presentes em espaços nos quais as experiências acontecem. Nesse contexto, o vinho deixa de ocupar apenas as prateleiras e passa a integrar eventos, encontros corporativos e experiências premium — o que aproxima o produto de ocasiões de celebração.

Para Marcelo Frazão, vice-presidente de Entretenimento da WTorre, administradora do Nubank Parque, a parceria amplia a proposta de hospitalidade da arena. "A Grand Cru chega para elevar ainda mais a experiência da arena, trazendo qualidade, serviço especializado e novas possibilidades de ativação", destaca.

Lifestyle como estratégia de marketing

A parceria também acompanha uma tendência crescente no mercado publicitário: transformar marcas em plataformas de experiência. Em vez de concentrar investimentos apenas em campanhas tradicionais, empresas procuram criar pontos de contato capazes de gerar lembrança, relacionamento e valor percebido.





Ao ocupar uma arena que recebe shows, eventos corporativos e atrações de grande porte, a Grand Cru reforça seu posicionamento como marca ligada ao universo da gastronomia, da cultura e do entretenimento. O movimento também fortalece o Nubank Parque como um ambiente que vai além da programação de eventos — transforma o espaço em uma plataforma permanente para experiências, ativações e relacionamento entre marcas e consumidores.