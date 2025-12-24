Ariane Polvani e Dindi Coelho
Foto: Juliana Magalhães
Ariane Polvani e Dindi Coelho

O retorno de Ariane Polvani à Mutato é mais do que uma movimentação de quadro: é um indicativo claro da estratégia da agência em consolidar sua presença no digital e no universo social first. Com mais de 15 anos de experiência em criação, branding e inovação digital, Ariane traz passagens por Wieden+Kennedy, R/GA e Wunderman Thompson, além de trabalhos para marcas como Nubank, Uber e Nike.

Ao assumir a Diretoria Executiva de Criação, Ariane se une a Dindi Coelho, agora VP de Produto, responsável por integrar estratégia, criação, produção e influência. A combinação entre experiência e visão estratégica reforça o conceito “creators as creatives”, posicionamento que busca unir criatividade e inovação digital de forma orgânica.

Do ponto de vista do mercado, a volta de um talento reconhecido como Ariane sinaliza confiança na capacidade da agência de gerar impacto em projetos digitais complexos. “Ela conhece profundamente a Mutato e o ecossistema digital, e isso vai acelerar nossa capacidade de criar narrativas que realmente conectam com o público”, comenta Dindi.

Outro aspecto relevante é a aposta em integração de times e desenvolvimento de propriedades intelectuais próprias. Especialistas do setor destacam que, em um mercado saturado de conteúdo, investir na criação de projetos próprios é uma estratégia que garante relevância e diferenciação para agências com DNA digital.


Para Ariane, o retorno representa também a oportunidade de contribuir em um ambiente que combina liberdade criativa e propósito: “A Mutato sempre teve vontade real de gerar impacto, e isso combina com a minha paixão por criar narrativas que conectam.”

Em síntese, a agência parece consolidar uma direção clara: investir em talentos que conhecem seu DNA, reforçar integração entre áreas e, ao mesmo tempo, ampliar capacidade de inovação para se manter competitiva em um mercado em constante transformação.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/ideia-e-meio/2025-12-24/mutato-reforca-lideranca-criativa-com-retorno-de-ariane-polvani.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes