Foto: Juliana Magalhães Ariane Polvani e Dindi Coelho

O retorno de Ariane Polvani à Mutato é mais do que uma movimentação de quadro: é um indicativo claro da estratégia da agência em consolidar sua presença no digital e no universo social first. Com mais de 15 anos de experiência em criação, branding e inovação digital, Ariane traz passagens por Wieden+Kennedy, R/GA e Wunderman Thompson, além de trabalhos para marcas como Nubank, Uber e Nike.

Ao assumir a Diretoria Executiva de Criação, Ariane se une a Dindi Coelho, agora VP de Produto, responsável por integrar estratégia, criação, produção e influência. A combinação entre experiência e visão estratégica reforça o conceito “creators as creatives”, posicionamento que busca unir criatividade e inovação digital de forma orgânica.

Do ponto de vista do mercado, a volta de um talento reconhecido como Ariane sinaliza confiança na capacidade da agência de gerar impacto em projetos digitais complexos. “Ela conhece profundamente a Mutato e o ecossistema digital, e isso vai acelerar nossa capacidade de criar narrativas que realmente conectam com o público”, comenta Dindi.

Outro aspecto relevante é a aposta em integração de times e desenvolvimento de propriedades intelectuais próprias. Especialistas do setor destacam que, em um mercado saturado de conteúdo, investir na criação de projetos próprios é uma estratégia que garante relevância e diferenciação para agências com DNA digital.





Para Ariane, o retorno representa também a oportunidade de contribuir em um ambiente que combina liberdade criativa e propósito: “A Mutato sempre teve vontade real de gerar impacto, e isso combina com a minha paixão por criar narrativas que conectam.”

Em síntese, a agência parece consolidar uma direção clara: investir em talentos que conhecem seu DNA, reforçar integração entre áreas e, ao mesmo tempo, ampliar capacidade de inovação para se manter competitiva em um mercado em constante transformação.