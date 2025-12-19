Foto: Divulgação Lorena Oliveira, sócia e diretora-geral da Binder Brasília

A Binder ampliou sua atuação em Brasília ao adquirir participação na agência Cafeína, operação que reforça a estrutura do grupo Reimagine e amplia a capacidade de atendimento em um ano marcado por novas conquistas de contas públicas e privadas.

A transação integra a Cafeína ao grupo, sem comprometer a independência operacional da agência, permitindo que ambas compartilhem know-how e experiências. Para Lorena Oliveira, sócia e diretora-geral da Binder Brasília, a associação contribui para fortalecer a operação local e atender a um volume crescente de demandas estratégicas.

“Esta aquisição faz parte de nossa estratégia de crescimento acelerado, fortalece nossa atuação em Brasília e amplia a capacidade de entrega para clientes novos e existentes”, afirma Lorena.

E|m 2025, a Binder conquistou contas como Caixa Digital, Inmetro, Serpro e o Governo da Bahia, que passa a ser atendido pela unidade da agência em Salvador.

Eliane Nascente, CEO da Cafeína, destaca a complementaridade entre as agências: “Manteremos nossa autonomia, mas essa associação com a Binder nos permitirá ampliar oportunidades de negócio e trocar experiências estratégicas, beneficiando clientes e equipes”.





O movimento também reforça a presença da Binder em Brasília, cidade em que a agência atua há nove anos, na qual recentemente inaugurou uma nova sede. Com a aquisição, o grupo Reimagine soma portfólios relevantes, que abrange clientes do setor público e privado, como Banco Central, Caixa Econômica Federal, Texaco Lubrificantes, Grupo Sabin e instituições ligadas ao Sistema S.

Mais do que ampliar a carteira, a operação sinaliza uma estratégia de crescimento baseada em parcerias estratégicas, cultura compartilhada e capacidade de entrega reforçada, preparando as agências para responder a demandas cada vez mais complexas no mercado de comunicação.