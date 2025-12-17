Foto: Divulgação/Assessoria de Comunicação Flavia Campos é a nova Co-CSO da We.

Há contratações que reforçam estrutura. Outras, sinalizam direção. A chegada de Flavia Campos como co-CSO da We pertence ao segundo grupo.

Em um mercado cada vez mais pressionado por performance, dados e velocidade, estratégia deixou de ser uma área de apoio para ocupar o centro das decisões de negócio. Não por acaso, a We escolhe dividir a liderança do planejamento entre duas profissionais ao colocar Flavia ao lado de Gisela Toledo.

Flavia chega com um currículo que não precisa ser explicado, mas que ajuda a entender o peso da decisão. São mais de 20 anos de conexão entre marca, criatividade e comportamento em ambientes de alta complexidade — uma combinação que deixou de ser diferencial para se tornar pré-requisito. Sua passagem por agências como DM9DDB, WMcCann e Artplan, além da experiência como sócia da Dark Kitchen, construiu uma visão híbrida: publicitária, empreendedora e orientada a negócio.





A We, que já opera em escala relevante de mídia e atende marcas como BYD, Cacau Show, EMS, Shopee e Grupo Petrópolis, reforça com essa escolha a intenção de integrar estratégia, criatividade e dados de forma menos compartimentada e mais acionável.

Há também um recado claro para o mercado: liderança estratégica não se constrói apenas com repertório técnico, mas com influência. Flavia traz no currículo sua atuação no Conselho do Grupo de Planejamento, a presença como colunista do "Women to Watch Brasil", o trabalho como mentora e o reconhecimento em premiações como Effie, El Ojo e Cannes Lions. Tudo isso compõe um perfil que transita entre pensamento e execução, discurso e prática.

No fim, a entrada de Flavia Campos como co-CSO não é apenas sobre quem assume um cargo, mas sobre o que a We escolhe priorizar neste novo capítulo: estratégia como força de decisão, não como departamento. E, no cenário atual, essa talvez seja uma das escolhas mais estratégicas que uma agência pode fazer.