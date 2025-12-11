Foto: Brunno Rangel Kassìa Cáricol e Lyvia Bydlowski

Quando marcas globais de luxo redefinem sua narrativa, não é apenas uma mudança de rota é um movimento de futuro. A chegada da Inside Out PR à liderança da assessoria de imprensa, marketing de influência e conteúdo da Jaguar Land Rover no Brasil simboliza exatamente esse tipo de virada: a convergência entre estratégia, propósito e um novo olhar para o diálogo entre marcas e sociedade.

A JLR vive um momento de transformação guiado pela estratégia “Reimagine”, que reposiciona a companhia como protagonista do luxo moderno, da eletrificação e da inovação em design. Essa jornada global, que combina tradição e reinvenção, exige uma comunicação capaz de traduzir sofisticação, tecnologia e experiência premium para públicos cada vez mais atentos aos valores e às histórias por trás de cada marca. É nesse ponto que a Inside Out PR assume um papel fundamental.

Sob a liderança de Lyvia Bydlowski, sócia-fundadora e CPO, e Kassìa Cáricol, sócia-fundadora e COO, a agência se destaca por um modelo de atuação que privilegia pensamento crítico, profundidade narrativa e cocriação com cada cliente. Agora, essa visão passa a conduzir a estratégia de comunicação de todo o portfólio da Jaguar Land Rover, que inclui Range Rover, Discovery, Defender e Jaguar e reforça a importância de uma narrativa robusta, contemporânea e alinhada ao posicionamento global.

A operação reúne especialistas em automotivo e lifestyle, o que garante integração, consistência e excelência — pilares que fazem parte do DNA da Inside Out PR. A chegada da JLR à carteira da agência é, portanto, não apenas coerente com sua trajetória, mas também reveladora de sua capacidade de conectar universos: o luxo, a inovação e a cultura.





Com quase uma década de atuação, Lyvia e Kassìa transformaram a Inside Out PR em uma Full PR Agency que ultrapassa os limites da assessoria tradicional. A presença sólida em setores como automotivo, beleza, bem-estar e lifestyle — Grupo Estée Lauder com marcas como MAC Cosmetics, Too Faced, Clinique e Estée Lauder, o Grupo Coty Prestige com Gucci, Chloé, Marc Jacobs, Calvin Klein, Boss, Davidoff, Burberry e Kylie Cosmetics, além de Merz Aesthetics, Unilever, Craft e Grupo Chango — evidencia a consistência de uma gestão que combina visão estratégica, refinamento e alta entrega.

A entrada da Jaguar Land Rover no portfólio da Inside Out PR não é apenas mais um capítulo, é a afirmação de um posicionamento construído pelas duas fundadoras: comunicação como ativo estratégico, narrativa como valor e excelência como método.