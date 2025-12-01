Foto: Divulgacao Giovanna Abreu é a nova gerente de marketing sênior das marcas Eisenbahn e Sol

O Grupo Heineken anuncia a chegada de Giovanna Abreu ao cargo de gerente de marketing sênior das marcas Eisenbahn e Sol, dois dos rótulos premium estratégicos do portfólio da companhia no Brasil. A executiva assume o desafio após um ciclo internacional como head de marketing da Red Stripe Corporate, operação da Heineken na Jamaica.

Com mais de uma década dedicada ao marketing de consumo, Giovanna reúne passagens por empresas como BRF, Danone e PepsiCo. No Grupo Heineken, no qual atua desde 2020, foi gerente de marketing das marcas Devassa, Tiger e do portfólio de bebidas não alcoólicas.

Formada em Administração e Gestão de Negócios pela FIA e em Relações Internacionais pela ESPM, construiu uma trajetória marcada pela atuação multicultural em dois mercados-chave: Brasil e Caribe.

Essa vivência ampliou sua capacidade de leitura sobre comportamento de consumo, dinâmica competitiva e construção de marca. Reconhecida por traduzir insights reais do consumidor em estratégias de crescimento, a executiva chega ao novo posto com o objetivo de acelerar a presença das marcas premium em um ambiente de mercado cada vez mais fragmentado e competitivo.

A prioridade agora é ampliar relevância cultural, fortalecer valor de marca e aprofundar conexões com o consumidor brasileiro — um movimento alinhado à estratégia do Grupo Heineken de consolidar liderança em categorias estratégicas e elevar o peso do portfólio premium no país.