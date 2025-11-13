Foto: Divulgação/ Victor Senra Gisele Pansera, Isa Barros, Camila Guimarães, Alice Lopes e Juliane Shizuko

Fortalecendo sua atuação como powerhouse no marketing de influência, a Spark anuncia a chegada de novas lideranças e a estruturação de áreas e disciplinas estratégicas para a operação dedicada a atender aos desafios de mais de 20 marcas do grupo L’Oréal, no escritório do Rio de Janeiro. Sob a direção executiva de Gisele Pansera, o movimento potencializa a entrega de ponta a ponta, em linha com uma visão influencer centric.

Esse processo de aperfeiçoamento incluiu a reformulação da área de estratégia, que agora passa a ter uma liderança compartilhada entre as heads Alice Lopes e Isa Barros. Promovida para a nova posição, Alice foca na criatividade e nas campanhas always on. Recém-chegada à empresa, Isa tem o papel de reforçar o desenvolvimento de oportunidades em comunidades, social e tendências criativas. Ambas se reportam a área de estratégia, liderada pela diretora Jaqueline Amaral.

Além disso, a área de dados ganha robustez com a chegada de Camilla Guimarães, que tem a missão de integrar diferentes naturezas de dados em dashboards e análises estratégicas. Camilla responde à área de inteligência de dados da Spark, liderada por Claudia Mello.

Além de Gisele e das três profissionais recém-chegadas, a nova configuração de lideranças conta com Juliane Shizuko, head de negócios que está desde 2021 na empresa e lidera a operação e o atendimento da unidade que atende L’Oréal.

O movimento prepara a empresa para atuar em áreas complementares que ampliam o impacto da influência e geram valor real para marcas e consumidores. Entre elas estão: operação em escala com micros e nanos influenciadores, construção de comunidades, social listening, dashboards integrados e leitura estratégica de dados.

“É preciso evoluir com agilidade nesse cenário altamente dinâmico e competitivo. Alice, Isa e Camilla têm trajetórias que se encontram na interseção entre criatividade, dados e cultura, cada uma com uma lente única para construir marcas mais humanas, relevantes e conectadas com o mundo. Com essas lideranças e reconfigurações, buscamos ampliar os campos de conversa entre marcas e consumidores e abrir novas possibilidades e resultados para os clientes”, pontua Gisele Pansera, diretora executiva da Spark.