O portal iG anuncia o lançamento da coluna Ideia e Meio, um espaço editorial dedicado exclusivamente ao universo da comunicação, marketing e publicidade. A novidade, que estreia neste quarta-feira (29), reforça o compromisso do veículo em ampliar sua cobertura para públicos especializados e se posicionar como referência também no segmento B2B, oferecendo análises aprofundadas, tendências do mercado e bastidores de uma indústria que movimenta bilhões de reais anualmente no Brasil.

Com periodicidade diária e um time de autores especializados, a coluna chega em um momento decisivo para a indústria. Só no primeiro semestre de 2025, o volume movimentado por 327 agências que reportam dados ao Painel Cenp-Meios, atingiu R$ 11,93 bilhões, alta de 12,52% em comparação ao mesmo período do ano passado, consolidando-se como um dos principais motores da economia criativa do país.

Mais do que números, esse montante representa milhares de marcas buscando conexão com seus públicos, agências repensando modelos de negócio e profissionais navegando por transformações tecnológicas sem precedentes.

"O lançamento da coluna Ideia e Meio representa um passo importante na estratégia editorial do iG. Estamos comprometidos em entregar conteúdo de alta qualidade para um público que exige profundidade, relevância e atualização constante. O mercado de comunicação e marketing é fundamental para a economia brasileira e merece uma cobertura à altura de sua importância", afirma Thiago Feitosa, CEO do iG. "Nosso diferencial está no olhar apurado que construímos ao longo de mais de duas décadas observando o comportamento da audiência brasileira. Essa experiência, aliada ao conhecimento especializado de nossa equipe, nos permite oferecer uma perspectiva única sobre o setor."

Arquivo Thiago Feitosa é o presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora





A importância de um jornalismo especializado

A velocidade das mudanças e a crescente complexidade do ecossistema de comunicação demandam múltiplas vozes, perspectivas e formatos. É aqui que a coluna Ideia e Meio se posiciona: como um espaço complementar, que une a força de audiência do iG – um dos maiores portais do Brasil – com um olhar editorial especializado sobre o mercado criativo e estratégico.

A proposta é ir além dos press releases e anúncios oficiais. Com publicações diárias e um time diversificado de autores, Ideia e Meio pretende investigar tendências emergentes antes que se tornem mainstream, dar voz a profissionais de diferentes níveis hierárquicos e regiões do país, analisar cases de sucesso e fracasso com profundidade e provocar reflexões sobre os rumos da indústria. Tudo isso com a linguagem acessível e o alcance de um veículo generalista, tornando o conhecimento especializado disponível para um público mais amplo.

Diversidade de vozes

O modelo de múltiplos autores adotado pela coluna Ideia e Meio reflete o compromisso com a pluralidade de perspectivas. Profissionais com diferentes formações, experiências e especializações contribuirão regularmente, garantindo que a cobertura seja abrangente e represente a diversidade do mercado brasileiro de comunicação.

O mercado publicitário brasileiro, historicamente concentrado no eixo Rio-São Paulo, vive um processo gradual de interiorização e diversificação. Capitais do Nordeste, Sul e Centro-Oeste desenvolvem ecossistemas criativos robustos, com agências premiadas nacionalmente e profissionais reconhecidos em festivais internacionais. Mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+ conquistam espaços de liderança e protagonismo, trazendo novas perspectivas e sensibilidades para a criação publicitária.

Ideia e Meio se compromete a refletir essa diversidade, dando visibilidade a histórias, cases e profissionais que tradicionalmente ficaram à margem da cobertura especializada. A coluna também pretende dialogar com profissionais em diferentes estágios de carreira – dos estudantes de publicidade aos CEOs de grandes grupos – reconhecendo que todos têm contribuições valiosas para o debate setorial.





A escolha do nome

O nome “Ideia e Meio" carrega significados múltiplos que refletem a essência da proposta editorial.

"Ideia" representa a essência do trabalho criativo, o conceito que antecede a execução, a centelha que transforma estratégia em narrativa memorável.

"Meio" remete aos meios de comunicação, às plataformas onde as mensagens circulam, mas também à ideia de caminho, de jornada, de processo.

Juntas, as palavras sugerem a integração necessária entre pensamento estratégico e execução tática, entre criatividade e resultados mensuráveis. Apontam também para um jornalismo que se posiciona no meio do caminho: nem totalmente acadêmico, nem puramente comercial; nem exclusivamente celebratório, nem cinicamente crítico. Um espaço de equilíbrio, reflexão e inspiração.

O nome também evoca a ideia de construção coletiva – o meio pelo qual as ideias circulam e se transformam em realidade. Em um setor que vive de colaboração entre diferentes especialidades, nada mais apropriado do que um nome que celebre essa natureza essencialmente colaborativa da comunicação.

O papel do iG nesse cenário

Com mais de duas décadas de história, o iG consolidou-se como um dos portais de notícias mais acessados do Brasil, com dezenas de milhões de visitantes únicos mensais. Sua audiência qualificada, distribuída por todas as regiões do país e segmentos sociodemográficos, representa uma oportunidade única de ampliar o alcance do jornalismo especializado em comunicação e marketing.

Ao trazer Ideia e Meio para dentro de sua estrutura editorial, o iG reconhece a importância estratégica do setor criativo não apenas como anunciante, mas como objeto de cobertura jornalística relevante.

O movimento também reflete a estratégia do portal de diversificar suas editorias, atendendo públicos específicos com conteúdo de alta qualidade e estabelecendo-se como referência em múltiplas verticais de informação.

A sinergia com a Roof Lab, a agência interna do iG, potencializa ainda mais essa iniciativa. A coluna poderá dialogar diretamente com profissionais de marketing e comunicação que são público-alvo prioritário da agência, criando um ecossistema integrado de conteúdo editorial e soluções comerciais.

Essa integração, no entanto, será pautada por rígida separação entre interesses comerciais e independência editorial – garantindo que o conteúdo da coluna mantenha sempre sua credibilidade e relevância.

Um convite ao diálogo

Mais do que um espaço de publicação, Ideia e Meio aspira é agora um ponto de encontro para a comunidade de comunicação e marketing brasileira. Um lugar onde profissionais possam encontrar informação e também inspiração, questionamento e conexão com pares que compartilham desafios semelhantes.

A coluna se propõe a ser uma plataforma aberta ao diálogo. Leitores serão convidados a compartilhar suas perspectivas, questionar análises, sugerir pautas e contribuir com suas próprias experiências. Afinal, o conhecimento mais valioso sobre o mercado está distribuído entre milhares de profissionais que vivenciam diariamente os desafios e oportunidades do setor.

O convite está feito. A todos os profissionais de comunicação, marketing, publicidade e áreas correlatas: este é um espaço construído para vocês, com vocês. Um lugar para compartilhar conhecimento, celebrar conquistas, debater desafios e, principalmente, continuar alimentando a ideia de que a comunicação é uma das forças mais potentes para transformar negócios, culturas e sociedades.

A partir desta quarta-feira, 29 de outubro, a coluna Ideia e Meio estará no ar diariamente, trazendo o que há de mais relevante no mercado de comunicação e marketing. Será um compromisso diário com a qualidade editorial e com a entrega de conteúdo que realmente faça diferença na rotina dos profissionais do setor.