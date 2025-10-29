Divulgação Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia

A Eletromidia fortalece sua posição como uma das principais forças do mercado de comunicação out-of-home (OOH) no país. A companhia anunciou a aquisição da Urbana Mídia, empresa responsável pela operação e exploração publicitária dos abrigos de ônibus de Belo Horizonte (MG) — movimento que consolida a marca como o principal player do setor na capital mineira.

Com a operação, a Eletromidia passa a assumir o contrato de concessão firmado entre a Urbana e a Prefeitura de Belo Horizonte, válido até 2041, que prevê a instalação, manutenção e exploração comercial de 1.300 abrigos de ônibus. Atualmente, 1.140 unidades estão implantadas, com 100 faces digitais e 1.256 estáticas, o que representa um salto expressivo na presença da empresa na cidade — 96% a mais em telas digitais e mais de sete vezes o volume total de faces disponíveis para anunciantes.

A expansão reforça o plano da Eletromidia de ampliar e digitalizar seu inventário urbano, com a expectativa de alcançar 200 telas digitais nos próximos meses. O movimento também permite levar para a capital mineira o projeto Abrigo Amigo, iniciativa que transforma pontos de ônibus em locais mais seguros e acolhedores, especialmente no período noturno – a ação reafirma o compromisso da empresa com impacto social e experiência urbana.





Atualmente, a companhia marca presença em diversos pontos da jornada urbana, com mídia em edifícios comerciais e residenciais, bancas de jornal, estações da Tembici e grandes formatos — incluindo painéis digitais e empenas. Com a incorporação da Urbana, a plataforma de Ruas da Eletromidia passa a impactar 1,5 milhão de pessoas por dia em Belo Horizonte, o que representa um crescimento de 45% no alcance semanal.

“Belo Horizonte é uma praça estratégica dentro do nosso plano de crescimento. A aquisição da Urbana acelera nossa expansão e fortalece o propósito de gerar impacto positivo, conectando dados, criatividade e escala para marcas que desejam estar mais próximas das pessoas”, afirma Alexandre Guerrer o, CEO da Eletromidia.

Com cerca de 68 mil pontos de contato — sendo 47 mil digitais — e presença nas 11 maiores praças do país, a Eletromidia alcança 60 milhões de pessoas por mês e segue expandindo sua atuação em múltiplas verticais do OOH, incluindo ruas, edifícios, shoppings, aeroportos, transportes e mídia de bordo.