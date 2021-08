Reprodução Governo que se diz liberal e anticomunista abriu brecha até para o partido adversário

Será votada em alguns dias no Senado Federal a indicação de Tabita Loureiro para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Um detalhe chama a atenção: Tabita ocupou um cargo de confiança na agência durante a gestão do PCdoB, do falecido Haroldo Lima – partido tão criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e praticamente eliminado da gestão do atual Governo.





A amiga de longa data dos comunistas será diretora da ANP no Governo que se diz liberal e anticomunista.