O Antagonista Ex-presidente Lula

Presidenciável para a eleição do ano que vem, Lula da Silva mantém discreta caravana de visitas a diretórios para fechar palanques estaduais . Passou por Piauí e foi para o Maranhão.

Em Teresina, em reunião fechada, deu um alerta que vazou e deixou ministros palacianos com a pulga atrás da orelha: “Eu posso dizer aqui, com todo respeito que eu tenho com todas as pessoas, eu não sei por quanto tempo o Ciro (Nogueira) ficará com o Bolsonaro. Acredito que esse casamento será mais curto do que eles imaginam”.

Ciro Nogueira foi um lulista empedernido nos oito anos de mandato do petista na Presidência. Hoje, um camaleão, Ciro bate ponto – e manda muito – no Governo Bolsonaro. Emplacou até ministro no STF.

Lula foi recebido no aeroporto de Teresina pelo ex-senador João Vicente Claudino, um dos maiores empresários do Estado, filiado ao PTB bolsonarista do por ora detento Roberto Jefferson – que tem expulsado rebeldes. A conferir a reação do dono do partido.