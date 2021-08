Ricardo Galhardo Teleférico do Alemão, interditado desde 2016

Ponto turístico da periferia da capital até poucos anos atrás, e fundamental transporte para a população entre as comunidades, o famoso Teleférico do Complexo do Alemão vai voltar a funcionar no Rio de Janeiro.

Técnicos levantam os problemas para novo edital de concessão. O equipamento, parado desde outubro de 2016, sofreu depredação e muitas peças foram roubadas. O bondinho possui 152 gôndolas e percorre 3,5 km de extensão.

A nova concessão está na lista de um programa de retomada de investimentos que inclui, também, a conclusão do Museu da Imagem e do Som em Copacabana.