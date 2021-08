Divulgação/Intrínseca Matheus Leitão e a sua obra





A série “Em nome dos pais”, exibida pela HBO e baseada no livro do jornalista Matheus Leitão, foi premiada em duas categorias do Telly Awards, quetem jurados de grandes organizações, como as gigantes americanas NBC e Vimeo.







Entre as séries de história, ficou em primeiro lugar. Entre as documentais, em segundo.

Os vencedores do prêmio podem ser conferidos neste link .