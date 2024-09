Reprodução Redes Sociais Influenciadora e advogada, Deolane Bezerra é presa nesta quarta-feira (4)





Deolane Bezerra , advogada e influencer, foi presa na manhã desta quarta-feira (4/9) por lavagem de dinheiro. A investigação faz parte da Operação Integration , iniciada em abril de 2023. Ela é suspeita de integrar uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais . A prisão ocorreu Boa Viagem, na Zona Sul do Recife .

A ação foi coordenada pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), da Polícia Civil de Pernambuco. Cerca de 170 investigadores cumpriram, ainda, 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

A Justiça decretou o sequestro de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações . Além de bloqueios de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Deolane adquiriu notoriedade por ter sido esposa de MC Kevin , que por sua vez morreu aos 23 anos, após cair do quinto andar do Hotel Brisa Barra, onde estava hospedado, no Rio de Janeiro. Atuando como advogada e principalmente como influencer , a viúva de MC Kevin gosta de ostentar uma vida de extremo luxo , com carros, mansões e joias caras para exibir.

Agora, se confirmadas as suspeitas policiais, esse luxo todo pode ter uma origem criminosa, principalmente uma possível “lavagem de dinheiro” ilícita. O termo “lavagem”, no contexto, significa aplicar dinheiro ilegal ou oriundo do crime , ou os dois ao mesmo tempo, em bens e atividades lícitas.

Visibilidade nas redes

A influencer e advogada já declarou certa vez: “gosto de bandido , gosto de advogar para bandido, que está errado” e, agora, se vê na mesma condição de seus clientes. Considerando sua intensa atividade nas redes sociais e internet, sua prisão, isoladamente, pode acabar se convertendo num episódio benéfico para turbinar ainda mais a sua figura no ambiente virtual.

Por outro lado, essa prisão também pode ser apenas a ponta inicial de um novelo cujo desenlace ou final seria a condenação da badalada influencer e advogada pelo cometimento de crimes ou por ser cúmplice de crimes.

