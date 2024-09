Reprodução/Instagram Deolane Bezerra teve R$ 2,1 bi bloqueados

Deolane Bezerra , empresária, advogada e influenciadora de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (4) , no bairro de Boa Viagem, no Recife , em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Batizada como " Integration ", também prendeu a mãe da advogada, Solange Bezerra .

Além dessas duas detenções, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia. A advogada teve pelo menos um carro de luxo apreendido em mansão de São Paulo.

Ao todo, Deolane e outros investigados que não tiveram nomes divulgados sofreram bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões . A Justiça determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, cancelamento do registro de arma de fogo e suspensão do porte da mesma.

Vida luxuosa

A influencer compartilha sua vida luxuosa em seu perfil do Instagram com seus mais de 20 milhões de seguidores, onde já afirmou ter 12 mansões, enumerando e dando destaques a elas logo após a compra. Na operação, a Polícia Civil apreendeu bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações no nome de Deolane.

A propriedade mais recente da advogada fica em Orlando, na Flórida (EUA), adquirida em julho. Ela já possuía outra casa em Orlando, a sétima de sua lista. Ao obter o imóvel, publicou nas redes sociais com a legenda "Viciada em vencer. Minha luta é comigo mesma. Obrigada, Deus. Teus sonhos são maiores que os meus. Casa 7". A compra de um imóvel na Praia da Riviera de São Lourenço, em São Paulo, também foi celebrada em suas redes sociais.

Fama e dinheiro

Deolane é advogada criminalista, sócia das próprias irmãs, Danielle e Dayenne, no escritório "Bezerra Advogados & Associados". Ela já ostentava alguns milhares de seguidores nas redes quando começou um relacionamento com MC Kevin .

Poucas semanas antes da morte do cantor, os dois ficaram noivos numa cerimônia no México. Sua fama cresceu a partir do relacionamento e do caso conturbado em torno do acidente que vitimou Kevin, em maio de 2021.

Em 2022, Deolane também participou do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Ela deixou o programa após sua mãe ser internada na UTI . A presença constante nas redes sociais e a divulgação da vida luxuosa com casas, carros, roupas e viagens atraiu não apenas seguidores, mas também publicidade, que contribuiu para o aumento de sua fortuna.

A advogada e influencer é ainda empresária, dona de uma marca de cosméticos chamada Deo Beauty, focada em fragrâncias e hidratantes.

Repercussão do caso

Após confirmação das prisões, as irmãs de Deolane se pronunciaram nas redes sociais , afirmando “não saber o real motivo disso” e dizendo que a família estava sendo "perseguida" e que a inocência de Deolane e Solange seria provada.

Um dos filhos de Deolane Bizerra, Giliard Santos, publicou uma mensagem de motivação para a mãe : "Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor".

Em polêmica recente, Deolane utilizou um cordão do chefe do tráfico da favela em baile no Complexo da Maré . O caso aconteceu em fevereiro deste ano e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), abriu na época uma investigação para avaliar a relação de Deolane com os criminosos.

