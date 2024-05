Unsplash/Susan Q Yin Dicas sobre faculdades e carreiras





É emocionante o último ano escolar de um adolescente que precisa começar a pensar sobre o que irá estudar e onde. Será administração, cinema ou psicologia? Será no Brasil ou no exterior? Universidade pública ou privada? Escolho estudar o que gosto ou o que dá dinheiro? Ouço os conselhos dos meus pais, avós ou tios? Afinal, esta poderá ser a primeira grande decisão que você terá que arcar com as consequências por muitos anos. Aqui estão alguns conselhos de quem já cometeu alguns acertos e muitos erros.

Na maioria dos casos, um diploma universitário não lhe dá acesso a uma carreira. Quem se formou em economia não está necessariamente preparado para exercer a profissão, assim como alguém que estudou administração não está preparado para gerir um negócio. A prática é fundamental, portanto, procure encontrar oportunidades para dominá-la.

É comum que alunos coloquem ênfase na matéria a ser escolhida. Porém, o que você está criando é um produto, e esse produto é você. A qualidade deste produto inclui sua instrução, experiência, títulos, networking e referências (o que outros falam de você) - essas são a base para o que chamamos de reputação.

E reputação é o componente mais importante do produto que você é para potenciais futuros empregadores.

Errar não é o fim do mundo. Em Israel, muitas vezes, se começa a estudar aos 23 anos, depois de vivenciar a experiência do exército e dos subempregos para remunerar um passeio pelo mundo. Aos 30 anos essa diferença já está praticamente extinta, e aos 40, ninguém irá lembrar.

À medida que a civilização humana avançou, os intervalos entre invenções revolucionárias diminuíram significativamente. Nas primeiras etapas da história humana, inovações como a roda e a escrita estavam separadas por milênios. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada, acelerando os avanços tecnológicos de forma notável.

Por exemplo, cerca de cem anos separam a invenção da máquina a vapor da adoção generalizada da eletricidade. No século XX, esse ritmo aumentou ainda mais; o tempo entre a invenção do primeiro computador e a internet foi de menos de 50 anos. Portanto, é possível que as profissões do presente e futuro ainda não existissem na época que seus pais eram estudantes. A consequência disso é que não há como delegar a eles a responsabilidade de decidir o que será melhor para você.

O desafio da escolha da universidade se tornou mais complexo em sua geração, à medida que diversas instituições ao redor do mundo, incluindo algumas das mais renomadas, começaram a desviar o foco tradicional da disseminação do conhecimento e da pesquisa objetiva para abraçar agendas ideológicas. Essa mudança tem levantado preocupações sobre a possibilidade de essas instituições promoverem visões de mundo polarizadas, incluindo excesso de casos de antissemitismo, o que compromete o ambiente acadêmico.

Outro aspecto que merece destaque é a distinção entre teoria e prática. Professores excepcionais possuem tanto conhecimento teórico, proveniente de sua formação acadêmica, quanto prático, adquirido através de anos de experiência profissional na área. No entanto, muitos docentes podem ter predominância em apenas uma dessas vertentes – acadêmica ou prática – o que pode influenciar a qualidade do ensino.

Esse descompasso se torna evidente, por exemplo, quando estudantes aprendem a utilizar softwares obsoletos que já não são mais empregados no mercado de trabalho, ou quando são ensinadas fórmulas que, embora teoricamente corretas, não encontram aplicação prática no dia a dia profissional. Portanto, conhecer o currículo de seus potenciais professores e o conteúdo de ensino é fundamental para tomar uma boa decisão.

Fazer algo que se ama é consideravelmente mais fácil e gratificante. Explore diferentes áreas e tente descobrir suas paixões e interesses. Mas lembre-se de que os tempos mudaram: antigamente, as pessoas não tinham tanta longevidade. Atualmente, é comum ter duas ou três carreiras distintas ao longo da vida. Ou seja, diferente do passado, quando era possível se aposentar de uma única carreira sem atualizações significantes, hoje acredita-se no ‘life-long-learning’ - é preciso se preparar para estar sempre atualizado com novos conhecimentos.

Vocês fazem parte da primeira geração em 300 mil anos de história da espécie humana que terá acesso gratuito na internet aos melhores cursos, dos melhores professores das melhores universidades. Faça uso deste privilégio!

O estudo é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, deve ser aplicada para solucionar problemas específicos. Inicie identificando um problema que você gostaria de resolver ou uma questão que desperte seu interesse. Em seguida, avalie qual área de conhecimento ou qual habilidade seria mais eficaz para abordar essa questão. Por exemplo, muitas pessoas escolhem estudar economia porque querem encontrar oportunidades em números, quando o estudo que lhe dá as melhores ferramentas são física, estatística ou ciência de dados.

Mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, avanços em novas tecnologias como inteligência artificial e biotecnologia, a crescente necessidade de cibersegurança em um mundo hiperconectado, profundas transformações geopolíticas, o envelhecimento populacional, a potencial colonização de Marte e os desenvolvimentos em tratamentos para o rejuvenescimento representam alguns dos desafios mais significativos para as próximas décadas.

Com a perspectiva de um adulto de 45 anos de idade, estudar história, literatura, filosofia e relações internacionais não é uma má ideia, como muitos acham, principalmente se você anseia em se tornar um líder. Estas disciplinas fomentam competências essenciais e habilidades críticas como o pensamento analítico, a capacidade de argumentação, e compreensão profunda das dinâmicas humanas e sociais, que são essenciais para liderar de forma eficaz em um ambiente globalizado.

Sua atitude irá definir o resultado final, não apenas a universidade escolhida. Em todas as profissões — sejam escritores, advogados, engenheiros, programadores ou atores — encontramos exemplos de indivíduos bem-sucedidos e outros que não alcançaram o mesmo nível de sucesso. Interessantemente, mesmo entre graduados da mesma universidade e do mesmo ano, observa-se uma variedade de trajetórias. Isso demonstra que, embora uma instituição de ensino renomada possa oferecer ferramentas e oportunidades, é o esforço pessoal, a perseverança e a capacidade de adaptar-se e inovar que verdadeiramente distinguem os profissionais de destaque.

O quanto você lê, a escolha de um emprego que oferece treinamento prático, a sorte de ter um bom chefe, sua curiosidade, proatividade, o engajamento em atividades voluntárias, uma alimentação equilibrada, um sono de qualidade, além da prática regular de esportes e o equilíbrio entre os estudos, trabalho e a vida pessoal são elementos que compõem o seu pacote de performance. Fatores que em conjunto irão determinar a sua probabilidade de sucesso.

Por último, você está prestes a ingressar em uma fase que poderá ser uma das mais maravilhosas de sua vida. Qualquer que seja sua decisão, não deixe de aproveitar, se divertir, fazer amigos para a vida toda e usar essa oportunidade para se tornar um ser humano melhor. Boa sorte!