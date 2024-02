FreePik Um equilíbrio entre a liberdade acadêmica e a responsabilidade intelectual





Intelectuais, indivíduos cujo trabalho envolve lidar com ideias como escritores, acadêmicos, comentaristas – muitas vezes se permitem ultrapassar de suas áreas de especialidade quando se aventuram na recomendação de políticas públicas e sociais. Como exemplo, Hans F. K. Günther (1891-1968) um escritor alemão, professor universitário, autor do livro "Rassenkunde des deutschen Volkes" (Ciência Racial do Povo Alemão), escreveu extensivamente sobre teorias raciais, as classificando e promovendo a superioridade da raça ariana. Curiosamente, ele não tinha formação em antropologia ou biologia.

Assim como Günther, outros intelectuais da época como Alfred Ploetz (1860-1940), Karl Haushofer (1869-1946), Madison Grant (1865-1937), membros do movimento Völkisch entre muitos outros estavam empenhados em comprovar conceitos de ‘higiene racial’, superioridade Nórdica, entre outras barbaridades. Essas pessoas, como muitos intelectuais em diferentes tempos e locais, se comportam como seres humanos santificados por Deus, acima do bem e do mal, porém o perigo que trazem a sociedade é muitas vezes maior do que a de um engenheiro negligente ao construir uma ponte, de um médico cirurgião com diploma falso ou de um motorista de ônibus bêbado - porém, como sociedade ignoramos o poder bélico de más ideias.

Confundimos o direito de livre expressão, com livre distribuição. Por um lado, ideias devem ser ditas mesmo que controversas; mas elas devem passar por diversas etapas de escrutínio para evitar a distribuição de desinformação, como foi o caso de Andrew Wakefield que em 1998 publicou um estudo sugerindo que vacinas seriam a causa de autismo. Investigações posteriores revelaram que o estudo de Wakefield continha falhas graves, incluindo conflitos de interesse não declarados e manipulação de dados; mas foi tarde demais. Mesmo depois de estudos subsequentes envolvendo grandes amostras populacionais comprovarem que não há correlação entre vacinas e autismo, a retratação de dez dos treze co-autores originais e a retirada da licença médica de Wakefield, ainda hoje é comum encontrar pessoas que não só acreditam na informação, como não vacinam seus próprios filhos colocando-os em perigo.

Porém, nem todos os intelectuais sofrem a mesma punição que Wakefield. Um exemplo é o caso da ex-presidente de Harvard, Claudine Gay, que renunciou ao cargo após denúncias de plágio e sua falta de conduta em relação ao movimento antissemita na universidade. O caso também é interessante pelos indícios de que sua promoção ocorreu por critérios de diversidade, em contraste com o modelo meritocrático, algo questionável quando se trata de uma organização que visa à excelência. Cabe ressaltar que Gay continua trabalhando na universidade, pois se beneficia do 'Tenure', um sistema de emprego permanente com proteção substancial contra demissão. Este mecanismo é comum em universidades e, embora sua intenção original seja positiva, pode compor a causa que investigamos neste artigo.





A ideia de garantir a liberdade acadêmica dos professores é interessante, porém ela deve ser mensurada não por sua nobre intenção, mas por seus resultados. Mitchell Langbert da Brooklyn College apresentou em uma pesquisa, que em cursos de história e sociologia, a proporção de professores registrados como democratas era mais de dez vezes maior do que em relação aos republicanos. Em outro estudo, realizado pela Fundação para os Direitos Individuais, que entrevistou cerca de 20.000 estudantes em mais de 55 universidades americanas, descobriu-se que 60% dos entrevistados se autocensuraram em algum momento porque suas palavras poderiam ser consideradas ofensivas por outros. Além disso, quase 20% dos estudantes relataram sentir medo de retaliações acadêmicas por expressarem suas opiniões. Esta é a liberdade acadêmica que se vislumbrava?

Universidades têm contribuições importantes como o RNA mensageiro, Grafeno, Wi-Fi, CRISPR-Cas9, Baterias de Íon-Lítio entre muitas outras. Mas este não é o ponto. Não há dúvida que há pessoas qualificadas realizando pesquisas de importância ímpar para a humanidade. A crítica é: quantos pesquisadores estão se aproveitando da plataforma universitária para alavancar anseios que não dizem respeito ao objeto de sua pesquisa? Segundo é o questionamento da eficácia do mecanismo em si. Empresas são eliminadas naturalmente por forças do mercado quando não conseguem produzir algo relevante para o consumidor. Como intelectuais são medidos e por quem? Qual mecanismo de filtro e qualidade existe, ou melhor, deveria existir?

Uma abordagem para avaliar a eficácia da inovação envolve a comparação direta entre o ambiente de pesquisa acadêmica e o privado. Isso pode incluir, por exemplo, a análise do número de estudos acadêmicos e patentes registradas. Seria útil considerar o custo médio associado a cada estudo em relação ao custo médio de obtenção de uma patente, assim como o número de colaboradores envolvidos em cada caso. Outro aspecto importante é examinar a quantidade de produtos e serviços desenvolvidos com base em pesquisas acadêmicas e compará-los com aqueles originados de patentes. Fatores adicionais a serem avaliados incluem o tempo necessário para levar uma inovação ao mercado, seu impacto socioambiental e sua capacidade de serem escaladas. Essas são apenas algumas das métricas que podem ser utilizadas para uma comparação abrangente.

A situação com os intelectuais é mais grave do que o público em geral tem ciência. No estudo "Quantos cientistas fabricam e falsificam pesquisas?”, realizado em 2009 por Daniele Fanelli, 33,7% dos cientistas admitiram ter se envolvido em modificação de resultados de acordo com suas expectativas, como foi o caso de Francesca Gino, uma proeminente professora da Harvard Business School, que aparentemente falsificou resultados em estudos de ciências comportamentais, impactando governos, empresas e estudantes em todo mundo.

A saga de indivíduos elevados a pedestais sem o devido escrutínio, que abusam de estruturas pagas por terceiros para influenciar além de sua expertise sem clareza ou responsabilidade, destaca uma falha crítica em nosso sistema de valorização do conhecimento. A história nos ensinou, repetidas vezes, que o silêncio e a complacência diante da doutrinação ideológica e do abuso de poder podem corroer os alicerces de nossa sociedade. A necessidade de mecanismos robustos de fiscalização, de um público crítico e questionador, e de um compromisso renovado com a validação empírica das ideias nunca foi tão premente. Enquanto falharmos em enfrentar esses desafios, corremos o risco de repetir erros do passado, minando a integridade da academia e, por extensão, da sociedade como um todo. Portanto, cabe a nós, coletivamente, buscar um equilíbrio entre a liberdade acadêmica e a responsabilidade intelectual, assegurando que as futuras gerações herdem um legado de inquisição genuína, não de dogma infundado.

Fontes: Fundação para os Direitos Individuais na Educação (FIRE), em colaboração com a RealClearEducation e o College Pulse, publicada em 2020; Intellectuals and Society, Thomas Sowell.