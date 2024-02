Divulgação A liberdade individual está sendo ameaçada pela centralização de poder do Estado





Os "milestones" da liberdade individual ao longo da história incluem vários momentos cruciais que moldaram a compreensão e a prática desse conceito. Na Grécia Antiga, a liberdade estava associada à participação política dos cidadãos. O Iluminismo no século XVIII trouxe uma nova valorização da liberdade individual que enfatizou a razão, a crítica ao absolutismo e defendeu os direitos individuais e as liberdades civis. Movimentos como a Revolução Americana, impulsionados por esses ideais, lutaram contra a opressão e promoveram a autodeterminação. O século XX viu o fortalecimento da liberdade individual como um direito fundamental com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948.

A liberdade individual é, em minha opinião, superior a qualquer outra alternativa, uma vez que pressupõe uma postura humilde frente à verdade, o certo e o errado. Ao permitir que indivíduos expressem suas ideias, crenças, e escrutínio, cria-se um mecanismo de aprimoramento da sociedade como um todo. Podemos reconhecer esta característica ao compararmos nações. Por exemplo, o primeiro país não liberal que ocupa a melhor posição no índice de IDH e de felicidade são os Emirados Árabes na 26ª posição. Mas em uma sociedade não liberal, eu não poderia escrever este artigo e você não poderia lê-lo.





A liberdade individual está sendo ameaçada pela centralização de poder do Estado, mudanças geopolíticas, a desinformação em massa e pela falta de conhecimento popular. Comecemos pelo estado.

Os Estados Unidos têm entre 80 a 200 agências reguladoras federais. Em 1970, havia cerca de 400 mil palavras restritivas no Código de Regulamentações Federais, e esse número cresceu para mais de 1 milhão até 2019​. Os gastos com regulação econômica eram de aproximadamente US$ 1,02 bilhões em 1960, valor que aumentou para US$ 11,36 bilhões em 2018. Já os custos com regulação social também aumentaram de US$ 2,02 bilhões em 1960 para US$ 43,52 bilhões em 2019​​. O número de colaboradores neste período quadruplicou para acima de 200 mil. Todos pagos com nossos impostos. Será mesmo que todo este aparato existe para aumentar a sua liberdade individual e melhorar a sua vida? Obviamente, nem toda regulamentação é ruim, afinal, presumo que você não ache interessante que seu vizinho possa ter explosivos em casa. Por outro lado, quantas regulamentações se assemelham à restrição da cidade de Atlanta, que proíbe amarrar uma girafa a um poste telefônico ou a um poste de luz.

No contexto geopolítico, a China, com seu modelo de capitalismo confuciano, oferece uma alternativa ao modelo de democracia liberal, promovendo a ordem e a "harmonia social" em detrimento da liberdade individual e dos direitos humanos. Na Austrália, doadores ligados a Pequim tentaram diretamente influenciar a política externa australiana a favor da China. Em 2017 o governo Alemão acusou a China de tentar recrutar seus cidadãos. A China opera o Confucius Institute, por onde tenta influenciar universidades e escolas ao redor do mundo com seus valores contraditórios à liberdade política.

Já a Rússia opera departamentos cuja função é desinformar. Como exemplo, eles se posicionam como vítimas do oeste, alegando “Russofobia” . Em 2020, Putin tentou reescrever a história da Segunda Guerra Mundial, dizendo que foi o acordo de Munique em 1938 que dividiu a Tchecoslováquia e não Molotov-Ribbentrop que originou o conflito. Nos últimos cem anos, o governo empurra a narrativa de que o oeste está em colapso. Depois do Kremlin tentar assassinar o ex-oficial da inteligência militar russa Sergei Skripal, os veículos de comunicação financiados e dirigidos pelo Estado RT e Sputnik divulgaram 138 narrativas separadas e contraditórias através de 735 artigos, de acordo com o Policy Institute do King’s College London.

Por último, a liberdade como prioridade popular. Uma pessoa pobre em uma sociedade liberal democrática, interpreta suas circunstâncias de tal forma que o sistema não funciona para ela; é apenas natural que suas atitudes correspondam à sua visão de mundo. Outro ponto é a falta de contexto histórico; quem não viveu em épocas mais liberais ou não estudou sobre o contexto dessas épocas, terá dificuldade de exigir algo que não conhece.

As soluções são oferecidas em cada problema. Contra governos grandes é necessário diminuí-los; em resposta ao bullying geopolítico precisamos de uma forte união entre os países liberais; em resposta a desinformação precisamos priorizar e promover veículos confiáveis, educação ímpar e pensamento crítico; e por último a sociedade civil e não o governo, precisa lutar para que a liberdade gere oportunidades e crescimento para todos. Como disse Thomas Jefferson, “A árvore da liberdade deve ser renovada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos”.

