A primeira dama Janja da Silva (PT) quer que o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) faça parte da atual administração de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A esposa do presidente vem articulando nos bastidores para que o aliado político ganhe uma vaga e um cargo oficial dentro do governo Lula e já teria conversado com o marido sobre a possibilidade.

Uma fonte relatou à coluna que Janja foi uma das maiores entusiastas do retorno de Jean ao Brasil e que desde a vitória de Lula, em outubro de 2022, vem pedindo para o companheiro partidário voltar. "Ela gosta muito do deputado e quer que ele faça parte do governo", contou uma pessoa próxima do Alvorada e que pediu para sua identidade ser mantida em segredo.

Mesmo com a vitória do presidente, Jean optou por pemanecer fora do país por alguns meses. Ele abandonou o mandato de deputado federal em 2019 e denunciou que era alvo de ameaças de morte e que o governo de Jair Bolsonaro (PL) não o garantia o aparato necessário e legal para sua segurança. Diante disso, ele optou por ir embora do Brasil e passou a se tratar como um exilado político.

Quatro anos depois, o parlamentar já trocou o PSOL pelo PT e fez forte campanha para Lula, além de denunciar ao mundo as possíveis irregularidade no mandato de Bolsonaro. Com a vitória do petista, ele passou a considerar a possibilidade de retornar ao Brasil e chegou a confirmar o retorno, mas só foi agendado agora. Oficialmente, o ex-deputado deve chegar ao país entre junho e julho.

Não se sabe ainda qual o cargo será oferecido a Jean quando ele retornar. Mas a tendência, segundo políticos do PT, é de que ele aceite fazer parte do governo de Lula, principalmente se o convite partir do próprio presidente. A aliados, Wyllys tem dito que quer contribuir com a administração, não necessariamente fazer parte dele. Mas Janja já avisou que fará de tudo para contar com o amigo.





