Reprodução/Facebook André Janones 13.08.2022 André Janones atuou na comunicação de campanha de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está insatisfeito com a comunicação do governo e pediu conselhos para influenciadores digitais, jornalistas, atores e apresentadores para ter um plano mais eficiente na área. Os comunicadores de redes sociais defendem que o deputado federal André Janones (Avante-MG) ganhe um cargo no governo para desenvolver um projeto voltado para a internet.

O entendimento dos influenciadores é que Janones tem conhecimento teórico e prático do universo digital e também possui experiência política para lidar com o Congresso e profissionais do Planalto. O pedido é que o parlamentar esteja no segundo escalão do governo para colocar em ação ideias sobre o universo digital.

Na avaliação dos comunicadores de redes sociais, o parlamentar mineiro teria total condição de enfrentar, por exemplo, a onda de fake news dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). “Se na campanha ele conseguiu, imagina com a máquina na mão? Ele faria um excelente serviço de combate à desinformação”, opinou um dos aliados de Lula.

Outro argumento é que Janones conseguiria fazer com que figuras do governo – além de Lula – tivessem protagonismo nas redes sociais. “Uma das reclamações do presidente é que tudo gira em torno dele. Ele quer que seus ministros apareçam mais”, explicou um dos influenciadores.