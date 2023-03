Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 21/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento, nesta quinta-feira (16), em uma ação em andamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), movida pelo PDT.

A ação, denominada Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), tem como objetivo avaliar a possibilidade de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível devido a uma reunião que ocorreu em julho de 2022 com embaixadores. No encontro, o ex-presidente teria feito ataques sem comprovação às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi ouvido por videoconferência durante cerca de uma hora e meia em ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Torres, que está atualmente preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal respondeu a todas as perguntas feitas durante o depoimento. O processo busca investigar a atitude do ex-presidente em relação a urnas e ao sistema eleitoral sem evidências durante uma reunião com embaixadores .

Ele foi solicitado pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves , para esclarecer a descoberta de uma minuta com teor golpista em sua casa.

O que se sabe sobre a minuta golpista

A minuta encontrada pela Polícia Federal na residência de Torres se refere a um possível 'decreto' para instaurar o 'estado de defesa' na sede do TSE. O objetivo da medida seria mudar o resultado das eleições de 2022.

A Polícia Federal encontrou a minuta durante uma operação de busca e apreensão e o material foi adicionado à ação que tramita contra Bolsonaro no TSE que questiona a conduta do ex-presidente na reunião com embaixadores.

