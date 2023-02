Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 Bolsonaro volta à mira da justiça após denúncia de senador

A bomba que caiu em Brasília nesta quinta-feira (02) mudou o clima em relação a uma possível prisão de Jair Bolsonaro (PL). Se antes, a classe política apostava no apaziguamento da situação por parte do STF (Supremo Tribunal Federal), agora há quem garanta que o ex-presidente vai ter sua prisão preventiva decretas nas próximas semanas.

A coluna ouviu de diversos políticos ligados aos dois espectros ideológicos, que a entrevista do senador Marcos do Val (Podemos) tem potencial de bomba-relógio e apresenta provas contra Bolsonaro que pode levá-lo ao menos a uma prisão preventiva por risco de ocultação de provas e pressão a testemunhas. O entendimento é que, com indícios fortes de que houve uma tentativa de golpe por parte do governo, o argumento de prisão ganha força.

"O STF não pretendia prender o Bolsonaro para evitar nova comoção popular e dar argumentos para a oposição. Agora, a situação muda de figura porque apareceu uma chance rara de colocá-lo de vez para fora da política nacional", avaliou um senador ligado ao bolsonarismo ouvido pela coluna. "Tudo o que do Val narrou à Veja foi muito grave e há configurações de crime ali", confirmou outro parlamentar, mas do PT.

A coluna já havia revelado que ninguém do STF tinha pretensões de prender Bolsonaro tão cedo e os processos tomariam os rumos naturais. Mas nos bastidores é que o clima mudou e que agora há fortes indícios de que ele participou ativamente de uma tentativa de golpe de estado , como a coluna também havia adiantado em primeira mão.

Quem conversa com ministros do Supremo garantem que não há uma unanimidade sobre o próximo passo. A convicção, no entanto, é de que dificilmente Alexandre de Moraes autorizaria sozinho a prisão de um ex-presidente. "É provável que, caso a Polícia Federal entre com o pedido, a pauta seja colocada para apreciação do plenário", revela uma fonte com circulação livre no STF.

" Bolsonaro vai ser preso em breve ", garante um parlamentar que foi reeleito com ligação forte ao ex-presidente. "Tudo o que o sistema precisava era de um crime tipificado, agora tem. Ele tentou dar um golpe de estado e vai terminar na cadeia", encerra.