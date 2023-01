Montagem/iG Valdemar Costa Neto quer PL no governo Lula

Valdemar da Costa Neto está desesperado para salvar o PL de possíveis sanções do STF (Supremo Tribunal Federal). Numa tentativa de livrar a sigla de punições que poderão aparecer nos próximos meses, o presidente da legenda já deu a entender que aceita até abraçar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A coluna ouviu de um político de carreira muito ligado a Valdemar que o desespero já tomou conta do cacique. "Ele sabe que se não der um sinal claro de que o PL não é um partido golpista as sanções chegarão em breve", diz. Segundo ele, Valdemar cogita tudo, mas já está certo de que o melhor caminho é se livrar tanto de Jair Bolsonaro quanto de bolsonaristas de carteirinha , eleitos ou não pelo partido.

A coluna já havia antecipado que Valdemar abandonou Bolsonaro, considera que o ex-presidente acabou e o PL precisava se reposionar. Agora, o aliado de primeira grandeza do cacique explica que se trata de uma estratégia. "É um sinal para o STF e para o ministro Alexandre de Moraes".

Internamente a avaliação é que Moraes não vai ser complacente com o PL porque o partido deu ares de institucionalidade a uma tentativa de golpe de Bolsonaro quando questionou o resultado das urnas eletrônicas.

Com medo de ver a legenda até impedida de participar de eleições por determinado período, Valdemar tem apelado. "Ele já deixou o STF saber que o processo foi um erro e que está encontrando uma forma estatutária para se livrar de Bolsonaro", revela.

A fonte ouvida pela coluna confirma ainda a intenção de Valdemar se aproximar de Lula. "Ele é um dos políticos com melhor trânsito em Brasília e se precisar abraça o Lula para salvar o PL", confirma. Questionado se isso não arranharia a imagem do partido, a resposta é enfática. "Melhor arranhar do que acabar de vez".

