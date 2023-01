Isac Nóbrega/PR - 01/11/2022 Jair Bolsonaro quer se lançar candidato à presidência da República ainda em 2023

Jair Bolsonaro (PL) disse a aliados nesta semana que pretende lançar sua candidatura à presidência para 2026 ainda neste ano. A ideia seria uma forma de manter seus seguidores animados, mas também de tentar evitar uma suposta prisão.

Um dos principais aliados do ex-presidente disse à coluna que ele mostrou-se animado. "A ideia foi do Valdemar (Costa Neto, presidente do PL), e vista com bons olhos por todo mundo", revela.

Segundo ele, a estratégia seria fazer um grande lançamento de candidatura presidencial com a presença de milhares de seguidores do Brasil todo. "Seria um mega encontro conservador maior do que houve na posse do Lula", garante sem revelar detalhes.

Na visão do núcleo duro do PL a estratégia funcionaria para manter a militância fiel e animada. O medo dos aliados do ex-presidente é que com a desmobilização dos protestos antidemocráticos, as pessoas voltem ao cotidiano e se afastem da política.

"Bolsonaro não pode ser só o líder da oposição. Ele precisa ser candidato a presidente para derrotar o lulismo em 2026", concorda uma parlamentar do Republicanos, em conversa com a coluna.

A ideia, segundo aliados de Bolsonaro, também seria uma forma de pressão junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e a Alexandre de Moraes para evitar a prisão do ex-presidente. "Quem vai ter coragem de prender um candidato a presidente oficializado pelo maior partido do país?", teria dito Valdemar ao próprio Bolsonaro.

O plano ainda está sendo desenhado, mas caminhando rapidamente e deve ganhar contornos mais concretos nos próximos dias. Somente após essa decisão é que Bolsonaro define quando volta ao Brasil.