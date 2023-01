Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.08.2018 Ciro Gomes parabenizou indicação do presidente do PDT, Carlos Lupi, para a Previdência, mas fez alerta sobre protagonismo de Lula

Ciro Gomes (PDT) tem evitado aparições públicas e comentários sobre a política brasileira. Mas a pessoas próximas, o político tem se mostrado reticente quanto ao início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principalmente em algumas áreas específicas.

Um político do PDT confirmou à coluna que Ciro parabenizou o presidente do partido, Carlos Lupi, pelo cargo de ministro da Previdência. "Na mensagem, porém, ele alertou que o Lupi vai conseguir pouco porque o Lula nunca teve interesse em reformar a área da forma que precisa", revela a fonte ouvida pela coluna.

Após Lupi falar publicamente sobre a reforma, ele acabou desautorizado por outros ministros, como Rui Costa (PT) e Simone Tebet (MDB). A reação fez com que Ciro lembrasse Lupi do que sempre falou durante a campanha. "No governo Lula só quem brilha é o Lula", teria sido a frase.

Em conversas privadas, Ciro tem feito duras críticas ao governo Lula pela nomeação de Daniela do Waguinho (PSD) e Carlos Favaro (PSD), respectivamente do Turismo e Agricultura. "Ele considera que o presidente já entrou com politicagem que não vai funcionar", diz um parlamentar.

Por outro lado, Ciro reconheceu que Lula foi bem em várias áreas. Para amigos, ele revelou acreditar na competência de Fernando Haddad (PT) para tocar a economia e que torce para Marina Silva (Rede) não se decepcionar e conseguir levar adiante os projetos de Meio Ambiente.

O político ainda não decidiu o que pretende fazer nos próximos anos e nem se vai mesmo abandonar a vida pública. Com seu partido compondo a base de Lula, seu plano de fazer oposição foi por água abaixo, como revelou a coluna.