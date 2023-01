Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro durante uma de suas lives ao longo do governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou furioso com seu vice, o general Hamilton Mourão (Republicanos), pelo pronunciamento feito na noite de ontem (31) . Mesmo nos EUA, ele fez questão de assistir o discurso e deixou claro a pessoas próximas que não gostou nada do que viu.

Segundo um influente bolsonarista que conversou com o agora ex-presidente, o político estava inconformado. "Ele se sentiu traído e não gostou de saber que o Mourão jogou nas costas dele os protestos nos quartéis", revelou a fonte ouvida pela coluna.

Bolsonaro chegou a mandar mensagem num grupo com aliados, e que Mourão não está presente, comentando o caso. "Ele quer saber se aquilo foi da cabeça do vice ou se houve orientação das Forças Armadas".

O trecho que deixou Bolsonaro fora de si ocorreu quando o, agora Senador da República, criticou quem ficou em silêncio diante dos protestos, dando ares de incentivar um golpe e permitiu que a falácia caísse nas costas das Forças Armadas. Mais de um aliado ouvido pela coluna afirmou que Bolsonaro acredita que essa parte pode ter sido produzida a pedido de alguns militares do alto escalão. A coluna já havia mostrado que o pronunciamento seria surpreendente .

Mesmo que tenha planejado um golpe , o ex-presidente não gostou de ter seu vice, que em tese é pessoa de sua confiança, e um militar, dando a entender que ele desrespeitou as Forças Armadas e a Constituição.

"Bolsonaro prometeu que vai investigar para descobrir de onde isso saiu", garantiu um deputado que conversou com ele pouco depois do ocorrido. O medo de todos é que o ex-presidente esteja certo e os militares tenham pulado do barco até para apoia-lo no futuro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .