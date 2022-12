Fotos: Tomaz Silva/Agência Brasil e Reprodução/Google Evento marcado para o dia 1º, às 8h, anuncia o segundo mandato de Bolsonaro

Um site voltado para a divulgação de eventos no mundo inteiro permitiu a criação de uma agenda para a suposta posse do 2º mandato de Jair Bolsonaro (PL). Mesmo com a facilidade para forjar acontecimentos fakes, o site All Events é o primeiro destaque do Google na pesquisa.

A coluna digitou no buscador da página "eventos em Brasília" e, antes da aba de links, apareceu uma agenda mostrando a posse para um novo mandato de Bolsonaro, ou seja, um evento fake.

O site em questão não é brasileiro e é uma espécie de rede social para marcar eventos. Qualquer usuário no mundo pode criar um perfil e fazer uma agenda ali. Por ser buscado em vários países, o All Events virou referência no buscador do Google.

A coluna criou um perfil e fez uma agenda para uma festa aleatória e inexistente. Mesmo sem precisar anexar nenhum documento comprovando que o show ocorreria e envolvendo nome de famosos, a página permitiu a criação da agenda e chegou a ser destaque no Google. Em seguida, o teste foi encerrado e o evento excluído do perfil.

A suposta posse de um novo mandato de Bolsonaro rapidamente se espalhou nas redes dos fãs e seguidores do atual presidente. Foi criada uma narrativa de que o golpe será confirmado e que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não assumirá, mesmo tendo vencido as eleições.

A divulgação em destaque do Google por parte de um evento fake é mais um capítulo das polêmicas relações das grandes corporações de web em relação ao tratamento dado à fake news. Na Europa, o Facebook chegou a ser multado enquanto, no Brasil, Alexandre de Moraes ameaçou tirar o Telegram do ar.

Em tempo: quem tomará posse no próximo domingo (1º) será Lula, o vencedor das eleições de 2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .