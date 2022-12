Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.08.2018 Ciro Gomes rejeitou apoiar Lula na eleição de 2022

O anúncio de que Izolda Cela (sem partido) será a número 2 do MEC (Ministério da Educação) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serviu como uma espécie de resposta do presidente eleito a Ciro Gomes (PDT), ex-aliado e que virou desafeto nas eleições 2022. No entorno de Lula, a nomeação mostra que o candidato derrotado poderia ter espaço no governo em 2023 se não tivesse visto o PT e o próprio adversário como inimigos.

Um dos assessores mais próximos de Lula confirmaram que a nomeação também serve de lição. "Ciro não quis defender a democracia, não quis fazer parte de uma frente que juntou cabeças diferentes porque ele queria ser a única cabeça do Brasil e ficou sozinho", diz. A afirmação, no entanto, não é feita pelo presidente eleito, que não aceita sequer ouvir duras críticas a Ciro, de quem ele diz gostar.

"Lula acha que o Ciro foi com muita sede ao pote e iria conseguir se firmar como anti-Bolsonaro e anti-Lula, e não quis mudar a rota no meio do caminho", revela uma fonte ouvida pela reportagem. "Certamente ele teria espaço importante no governo, mesmo tendo sido candidato, se tivesse nos apoiado no 2º turno e não tivesse usado de discurso de ódio durante a campanha", reitera.

O próprio Lula revelou mais de uma vez sua simpatia pelo adversário, inclusive durante debates do 1º turno, mas Ciro negou qualquer tentativa de aproximação. Ele acabou isolado, ficando em quarto lugar na corrida eleitoral e viu Simone Tebet (MDB) emergir a ponto de ganhar um ministério para chamar de seu, assumindo à pasta do Planejamento, como a coluna adiantou .

Izolda viveu situação contrária. Governadora do Ceará, ela estava filiada ao PDT e foi preterida pelo grupo de Ciro, que comanda o partido no estado. Após muito tempo, a legenda perdeu o governo no estado para o PT e ela decidiu se desfiliar da sigla por não ter encontrado apoio.

Nos corredores de Brasília, as brincadeira com Ciro já começaram. "Ciro previa Izolda desempregada em 2023 e ele presidente. O que se viu é o contrário. Mas ele vai ter muito tempo para pensar enquanto curte a aposentadoria", brincou um parlamentar do PT.

Com Izolda e Camilo Santana, Lula leva para o Ministério da Educação o modelo que foi sucesso no Ceará e iniciou a implementação justamente por Ciro Gomes, quando ainda prefeito de Sobral. Mas ele terá que assistir tudo de longe.

