O futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) terminou a última terça-feira (20) com o moral elevado com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta da aprovação da PEC da Transição . Na visão do futuro governista, foi a habilidade do colega de partido a responsável pela aprovação do projeto com folga.

Para ser aprovada, a PEC precisava de 308 votos e conseguiu 331, bem acima do que era necessário. Havia a expectativa de que houvesse ruídos depois do entrevero entre Lula e Arthur Lira (PP) , que chegou a trabalhar contra para mostrar poder . Hoje (21), o número cresceu e chegou a 360 favoráveis, em votação de segundo turno .

Aliados do PT confirmaram à coluna que cálculos da legenda ao longo do dia indicavam 280 a 300 votos convictos, o que seria insuficiente. Com Lira contra havia o risco real da reprovação. Foi então que Haddad entrou em campo para negociar com o presidente da Câmara e com lideres partidários. O futuro ministro conseguiu apagar incêndios no PP e no União Brasil, que pareciam pular do barco.

O futuro ministro da Fazenda ouviu de Lula que tinha sinal verde para negociar. Haddad então barganhou com os R$ 19,4 bilhões do Orçamento Secreto , considerado inconstitucional pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Os valores foram divididos entre bancadas e com a tutela do governo federal.

Ao fim da tarde, atores políticos de Brasília afirmam que haviam 315 votos favoráveis e Lira seguia reticente. Haddad seguiu trabalhando e conseguiu garantir a isenção do presidente da Câmara, costurando a manutenção do apoio do PT à sua reeleição.

Lula assistiu a votação, feita no fim da noite, com aliados. Ao final ele enviou uma mensagem para Haddad, segundo confirmaram pessoas próximas ao novo ministro. "A conquista é sua", disse o presidente.

Mesmo antes da posse, Haddad saiu com mais moral que entrou em seu primeiro desafio. Petistas comemoraram sua habilidade para negociar e a impressão que se teve nos corredores do Congresso é que ele terá trânsito fácil entre deputados.

