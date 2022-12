José Cruz/Agência Brasil - 06/08/2018 Ciro Gomes respondeu só agora mensagem de Simone Tebet antes do segundo turno

Ciro Gomes (PDT) respondeu no WhatsApp uma mensagem enviada por Simone Tebet (MDB) na primeira semana de outubro. Em tom de provocação, o político compartilhou uma notícia com a colega e tentou se justificar.

A mensagem enviada por Tebet em outubro foi tentando convencer o ex-adversário nas Eleições a se juntar a ela e entrar de cabeça na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Na ocasião, a mdbista lembrou Ciro que a disputa era entre a democracia e a barbárie.

Ciro, por sua vez, visualizou, mas não respondeu. Ele preferiu se afastar da campanha e não gravou apoio a Lula, embora seu partido, o PDT, tenha participado ativamente da frente ampla que acabou na vitória do petista.

Ontem (21), uma fonte da coluna confirmou que Ciro finalmente respondeu Tebet. Ele fez questão de marcar a mensagem da colega como forma de respondê-la e compartilhar o link de uma notícia. A reportagem em questão mostrava que o PT vinha tentando impedir que a senadora assumisse o ministério do Desenvolvimento Econômico e ganhasse um cargo de menor destaque.

Junto ao link, Ciro enviou apenas uma palavra: "Entendeu?", é o que garantem pessoas próximas aos dois. Elegante, Tebet preferiu não dizer nada.

