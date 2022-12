Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.02.2021 O deputado Arthur Lira discursa na Câmara dos Deputados

Arthur Lira (PP) está trabalhando nos bastidores da Câmara para barrar a PEC da Transição. O movimento é sua última cartada para mostrar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que continua poderoso e controlando os parlamentares.

O presidente da Câmara ficou furioso com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que barrou o Orçamento Secreto. Como a coluna havia antecipado, Lira estava vendo conluio entre o PT e a Corte em votações importantes e temia esvaziamento do Congresso. Agora, na cabeça dele isso já aconteceu e é preciso dar uma resposta a altura.

Nomes próximos ao parlamentar informaram à coluna que ele passou boa parte da noite da última segunda-feira (19) em contato com lideres partidários negociando a votação contrária à PEC.

"Lira precisa mostrar alguma forma de poder nessa guerra particular com Lula", disse uma fonte. Para ele, o deputado sente que está perdendo influência após as decisões recentes do STF e que Lula pode querer descarta-lo nos próximos meses.

Lira chegou a dizer a um cacique político que seu futuro como chefe do Congresso depende da reprovação da PEC. "Ele teme que se a votação for favorável ao novo governo, o PT fique à vontade para apoiar outro candidato a presidente da Casa", confirmou outro deputado.

Em reunião com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na noite de ontem, Lira desceu o tom e tentou se mostrar solicito. A posição é uma estratégia para evitar guerra de narrativas e pedido de votos nos bastidores. "Ele já se posicionou contra a PEC porque quer mostrar a Lula que quem manda no Congresso é ele", concluiu um aliado.

