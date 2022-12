MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin é o coordenador da equipe de transição do novo governo

O vice-presidente da república eleito, Geraldo Alckmin (PSB), tem um favorito para o ministério da Saúde. Chefe da equipe de transição, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-tucano indicou ao parceiro de chapa o nome de David Uip para assumir o controle da pasta a partir de janeiro de 2023. A indicação, segundo ele, seria uma forma do novo governo premiar uma pessoa que trabalhou incansavelmente pelas vacinas e pelo combate à Covid-19.

Uip, que deixou recentemente o PSDB, foi convidado para o grupo de trabalho da área da Saúde na Transição, mas recusou. Ele, porém, já deixou escapar a aliados que aceitaria o convite para o ministério. Uma pessoa com trânsito no PT confirmou que Alckmin já conversou com Lula sobre a possibilidade do companheiro de partido por anos assumir o cargo. "O vice-presidente considera que Uip é o nome certo para reverter a situação vacinal trágica que o país se encontra", disse uma fonte ouvida pela coluna.

Lula não considerou de todo ruim a sugestão, mas não confirmou se pretende levar em consideração. Isso porque existe uma guerra interna entre PT e partidos aliados para fatiar os ministérios e sobra pouco espaço para manobra. O presidente chegou a comentar com o vice que o ideal seria que Uip fosse indicado por alguma das legendas da base governista.

Ele deixou o PSDB no mês passado após 27 anos e ainda não se filiou a outra sigla. Nos corredores de Brasília, porém, há quem aposte que ele já está de malas prontas para o PSB, a convite do próprio Alckmin. O movimento pode, no entanto, atrapalhar que ele seja nomeado como ministro da Saúde. Isso porque o PSB deverá ter dois ou três ministérios e que parecem bem encaminhados para Márcio França, Flávio Dino e Marcelo Freixo, que está em alta com o presidente eleito que o quer até como vice de Paes em 2024 . Freixo pode ainda trocar a atual legenda pelo PT.

A engenharia para ter David Uip como ministro da Saúde incluiria algumas possibilidades complexas. A primeira seria tirar um dos ministeriáveis do PSB de alguma pasta, o que não parece provável. A segunda seria que ele se filiasse a outro partido. O PSD é um caminho possível, mas também encontraria resistência de quem está lá a mais tempo. O último caminho é que Lula utilizasse a cartada de usar sua cota para ministros , o que é menos provável ainda.

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação O infectologista David Uip

O fato de Alckmin defender o nome dele como ministro também apresenta vantagens. Um membro do GT de Saúde na transição confirmou à coluna que o nome de Uip é consenso entre os especialistas. "O vice-presidente pode usar sua própria cota também", afirmou, sem deixar claro quantos cargos Geraldo teria direito.

Uip enfrentou Bolsonaro

Pesa a favor de Uip o fato de que Lula gostou muito do comportamento dele no auge da pandemia. O médico é Secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do estado de São Paulo e coordenou o comitê de enfrentamento ao coronavírus. Nesta fase, ele era o responsável por decidir as regras para o estado todo, inclusive sobre uso de máscaras e evitar aglomerações.

Nesta fase, ele chegou a ser ofendido mais de uma vez pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e manteve a quarentena, com parte do comércio fechado, mesmo com a forte pressão de empresários. Além disso, Uip conseguiu organizar a distribuição da Coronavac, do Instituto Butantan, que fez com que São Paulo se tornasse o estado que mais vacinou no Brasil.

Isso, no entanto, pode não ser suficiente para que o médico assuma a função. Sem uma base aliada defendendo o nome de Uip na disputa de poder que se tornou a briga por um ministério , ele pode acabar de fora. A menos que Alckmin mexa seus tentáculos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .