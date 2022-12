Antonio Augusto/Secom/TSE - 02.10.2022 O ministro Alexandre de Moraes.

Alexandre de Moraes se encontrou com o governador eleito de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última sexta-feira (02) e provocou a ira de bolsonaristas. A reunião, no entanto, teve como objetivo uma moderação entre as Polícias Militar e Civil do estado a partir de 2023, segundo fontes ouvidas pela coluna.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) foi Secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin em 2015 e atualmente é o nome mais forte e respeitado da Polícia Civil de SP.

Um delegado ouvido pela coluna confirmou a admiração que o grupo tem pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). "Ele jamais privilegiou uma das polícias e cumpriu a norma à risca. Além de entender as necessidades das duas corporações", disse.

Quando Tarcísio anunciou, ao longo dessa semana, o Capitão Derrite para a SSP, a crise de instalou. O bolsonarista é muito bem visto entre a PM, mas tido como lunático entre civis. Derrite chegou a usar as redes sociais para questionar o resultado das urnas eletrônicas e incentivar golpe.

Delegados confirmaram à coluna que ficaram insatisfeitos com a nomeação e foram reclamar com Alexandre de Moraes. O grupo viu como uma afronta ao ministro a nomeação de um bolsonarista para a pasta, já que ele é o inimigo número um dos fãs do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a crescente onda de reclamações, Tarcísio optou por um civil para o segundo posto de comando da SSP e aí entrou Moraes. O governador eleito pediu ajuda do ministro para contornar a crise de poder que ele próprio criou ao nomear Derrite.

O ministro aceitou o encontro e indicou Osvaldo Nico Gonçalves, delegado geral, para o posto. No encontro estavam o próprio indicado, além de Tarcísio, Moraes e Derrite.

O presidente do TSE indicou ainda que a pacificação das polícias em São Paulo passa por um posicionamento discreto do futuro Secretário. Pessoas presentes no encontro confirmaram que tratou-se de uma alfinetada pelo comportamento de Derrite nas redes.

A pessoas de seu entorno, Moraes disse ter ficado satisfeito com o encontro e enxergou em Tarcísio a moderação necessária para o equilíbrio. Ele ponderou ainda que ter um nome de sua confiança na SSP tem potencial para frear a escalada golpista de Derrite, através de informações privilegiadas.

O magistrado lembrou até que não tem problema de usar a caneta contra mais um aliado do presidente, se necessário for.

