A fragmentação das relações e a banalização das emoções são o que de

pior poderia restar desta estranha divisão que domina o país. A hipótese de

separar pessoas tão próximas nunca esteve numa mesa, nem imaginária,

como sendo a opção real durante a convivência diária quase forçada no

decorrer do confinamento.

A realidade pode ser bizarra quando se constata que chega um momento

em que há escolhas e definições a serem tomadas. As relações que se

sustentavam com carinhos esparsos e sem profundidade, como que

automáticas, não resistem mais a esse momento. Todos estão esgotados.

Não que a tormenta tenha se dissipado, mas é preciso ter certa resolução e

altivez.

A crise sanitária e o isolamento, quase um enclausuramento, estão

cobrando agora uma outra conta: a relação entre as pessoas. A

insustentável dureza de ser. Acompanho, com carinho, relacionamentos em

franco desmoronamento e muitas tristezas. Certa obviedade no ar.

Conexões antigas que deveriam mesmo ser resetadas. A coragem que

brotou da mesmice diária e, de certa forma, foi libertária. Já era hora, quase

tarde.

Mas o que a crise não diz – já que só se ressalta a dor, que vira poesia e

samba – são os amores que se superam. Que se descobrem e se fortalecem.

Os detalhes que foram preservados, os mimos acalentados e os desejos

reciclados. Um certo companheirismo descoberto para o enfrentamento da

barbárie juntos.

E o silêncio. A enorme cumplicidade no silêncio a dois. A solidão dividida

com calma e um envolvente amor. A descoberta da hora do toque e do

respeito à distância, ainda que só imaginada. O nada se materializando. A

desnecessidade de explicar. A cumplicidade na presença e na ausência.

A vida, enfim. Quando quiseram nos vencer pelo cansaço, isso de alguma

maneira nos uniu. E o desejo ocupando o seu espaço com a volúpia natural,

ora avassaladora, ora leve e profunda. Já era hora de deixar o amor fluir.

A resistência ao fascismo, de certa maneira, nos embruteceu. E, se nós

cedermos a isso, teremos perdido. A única forma de vencermos a barbárie é

assumindo o amor, revelando o respeito e nos deixando todos sermos bobos

e leves. Quem no meio do caos se permitiu ser feliz está apto a salvar o

mundo. Resta seguir tentando.

Sempre ouvindo Pessoa:

“O amor, quando se revela, não se sabe revelar.

Sabe bem olhar pra ela,

mas não lhe sabe falar.”



Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay