O imbróglio do Oriente Médio





Na reorganização das forças no Oriente Médio promovida pela guerra, ficam evidentes, de um lado, a turbulenta situação de Netanyahu, refém ele próprio de partidos religiosos radicais e altamente impopular, e de outro, a relevância adquirida pelo Catar no meio de campo da mediação.





Empenhado em se sobressair e ampliar sua área de influência nessa zona conturbada do mundo, o país hospeda uma representação do Hamas e dá guarida a sua cúpula política, além de sustentar financeiramente o poder público em Gaza , o que lhe deu o cacife para negociar concessões junto aos palestinos.

Os cataris iniciaram sua empreitada diplomática há duas décadas intermediando acordos no Iêmen, em 2007, e no Líbano no ano seguinte.

A negociação de agora envolveu diplomatas dos Estados Unidos, França, Holanda e Egito.

O foco de Doha é garantir que Israel e o Hamas cumpram os termos acertados nos acordos.

Até o Irã, inimigo número um de Israel, e maior fornecedor militar do Hamas, sentou-se à mesa de debates. Sua atuação envolveu o destino de onze trabalhadores rurais tailandeses presos em Gaza - o governo da Tailândia percebeu que eles não estavam recebendo atenção e apelaram para Teerã, que viu na missão uma chance de melhorar a imagem.

Ainda que tenha se concretizado e representado um alívio temporário, a suspensão da guerra por curto período não desatou a crise que se abateu sobre a região.

Pois, na verdade, Israel teme que o cessar-fogo sirva para que o Hamas se reorganize e faça novos ataques contra Israel.

Tréguas podem ainda intensificar as pressões internacionais sobre Tel Aviv pelo fim do conflito, o que contraria os planos de Netanyahu de só terminar as operações quando extinguir o Hamas, meta quase impossível.