“O pão nosso de cada dia nos dá hoje.” Mateus 6.11. As Santas Escrituras nos fazem sempre confiar na providência divina. A Bíblia nos mostra em inúmeras passagens que Deus é fiel e providencia tudo que precisamos para viver. Sendo assim, sem recorrer a termos evasivos, podemos dizer se cremos que o nosso Deus é Provedor, devemos fazer de tudo para viver sob esta provisão.

Seria preciso não perder de vista que a Bíblia nos faz crer na provisão divina. “Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos; ele sabe que andas por este grande deserto; estes quarenta anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo; coisa nenhuma te faltou.” (Deuteronômio 2.7). Muito interessante parece-me o destaque dado nas Santas Escrituras que um dos atributos de Deus revelados na Bíblia é o de Provedor. Diversas são as narrativas na Palavra de Deus que nos fazem conhecer múltiplas histórias distintas sobre os milagres da provisão do Senhor. Uma delas menciona sobre o maná que vinha do céu e supria a necessidade do povo hebreu no deserto: “Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não.” (Êxodo 16.4).

Deus é leal e fornece tudo o que necessitamos para viver. Desse modo podemos sempre confiar na providência divina. Deus quem nos dá a vida, o mantimento, ocupação, amigos, família, saúde etc. Para uma melhor compreensão citamos a narrativa do evangelista Mateus sobre a provisão e o cuidado de Deus com os homens: “Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6.25-26).

O Mestre nos instrui que não devemos nos preocupar com alimento, vestimenta ou qualquer outra coisa, antes necessitamos orar ao Pai, Provedor, porque Ele conhece do que necessitamos. Portanto, creia nesta poderosa verdade bíblica. Isto posto, entendemos que Deus espera que não sejamos reprimidos pelas inquietações dessa vida. O Senhor Deus quer que acreditemos que Ele é Provedor de nossas necessidades do dia a dia. Dentro da nossa leitura, podemos entender que o Senhor Jesus se preocupa em nos ensinar que devemos viver consciente e diariamente o Seu ensino em Mateus 6.33 quando disse: “Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”.

Crer na provisão divina é crer que temos um Deus que é Pai e está sempre atento às nossas orações. Em todas as circunstâncias narradas nas Escrituras, vemos que Deus sempre cuida e provê o sustento para Seus filhos: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” (Fp 4.19). A importância atribuída ao tema nos faz ver que a provisão divina está estreitamente ligada à obediência à Sua Palavra: “E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor, teu Deus, te mete em uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas; terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romãzeiras; terra de oliveiras, abundante de azeite e mel; terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela; terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre.” (Deuteronômio 8.6-9).

Tais textos nos confrontam a não termos dúvidas de que devemos reconhecer que servimos a um Deus provedor de tudo! Entretanto, quantas vezes caminhamos com preocupações que temos e nos esquecemos de confiar em nosso Deus como Poderoso para suprir! Ele é Provedor! Com base nos escritos deixados no livro de Gênesis podemos presenciar que Deus se apresentou como Jeová Jirê: “O Senhor proverá”. Este nome foi empregado por Abraão quando Deus proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Assim, Deus é o Deus provedor (Gênesis 22.14). Nada deve nos preocupar, pois temos um Pai Provedor.

Torna-se imprescindível, portanto, descansar na certeza de que Deus cuida de cada um de nós e é o extraordinário Provedor para as nossas misérias. E por fim não devemos esquecer que nada escapa do controle do Senhor, por mais que os dias sejam complexos e as situações críticas, Deus, o nosso Provedor, pode suprir toda e qualquer necessidade que apresentemos. Ainda para compreender, citamos que podemos confiar sempre no Senhor, crendo ser Ele quem provê o nosso sustento, diariamente. Aleluia!

Oração do dia

Nossa oração de hoje é para agradecer ao Senhor por suprir todas as nossas necessidades! Que possamos ser gratos pela provisão que recebemos diariamente. Pelos mantimentos, pelas vestimentas, pela saúde, pelos bens que possuímos, pela família que Ele nos deu. Que tenhamos sempre gratidão e possamos sempre agradecer-lhe por ser o nosso Deus Provedor.