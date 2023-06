Divulgação Bispo Abner Ferreira

“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.” Mateus 6.10.

Gostaríamos de iniciar com uma interrogação. É genuíno o desejo em nossos corações que a vontade de Deus prevaleça mesmo que os planos dEle sejam distintos dos nossos? Nesta linha de pensamento não seria exagero afirmar que abdicar da nossa vontade nem sempre é fácil.

Sobre este pensamento, devemos ter em mente que fontes inesgotáveis de textos nas Escrituras nos fazem ver que Deus é um Pai amoroso e a Sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita, por isso, devemos nos submeter-lhe com alegria. Citamos como exemplo um texto magnífico que trata sobre o assunto: “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12.2).

Podemos dizer não haver um único versículo na Bíblia que pronuncie que a vontade de Deus não é fundamentalmente boa. Assistimos no início da narrativa da Criação como a vontade de Deus é boa. A Bíblia pronuncia que, após ter criado todas as coisas, viu Deus que era tudo muito bom (Gênesis 1.31). Entretanto, como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas? O apóstolo Paulo de modo a responder a essa pergunta diz que devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor: “Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.” (Efésios 5.17).

Vale citar que a maior expressão de como a vontade de Deus é boa encontra-se na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exerceu totalmente a vontade de Deus, ainda que isto tenha o impelido a tomar o cálice da ira divina. No Getsêmani, Jesus disse: “E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.” (Mateus 26.39). Jesus, como homem perfeito, é o nosso exemplo. Certa vez Ele afirmou: “[...] A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra [...].” (João 4.34).

Confesso que costumo orar assim: “Senhor, cumpra em mim a Tua santa vontade”. Tal oração possibilita entregar o meu querer para Ele, a ponto de aceitar o que Ele quer para a minha vida. Nesta ordem de ideias podemos entender que, quando apresentamos esta petição, desejando que venha o Reino de Deus e seja feita conforme a Sua vontade, tanto na terra como no céu, estamos de tal maneira O reconhecendo como Rei e, como os Seus súditos leais, estamos dispostos a fazer a Sua vontade e não a nossa.

Torna-se imprescindível, portanto, que a vontade de Deus é sempre apropriada. Ele sempre busca o bem dos Seus filhos – ainda que eles não compreendam: “Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” (Jeremias 29.11). Podemos ver que a vontade de Deus para seus filhos é adequada e perfeita. Ainda que o homem caído não consiga enxergar a vontade de Deus como algo bom; muito pelo contrário, ele a vê como algo desprezível que confronta seu modo de vida impuro.

Diante desses elementos, podemos afirmar, à luz das Escrituras, que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer com que o homem caído olhe para a vontade do Senhor e fale como Davi em um de seus salmos: “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.” (Salmos 40.8).

Por tudo que vimos, agrada-me profundamente a ideia de que o cristão deve procurar fazer a vontade de Deus revelada nas Escrituras e aplicá-la às mais variadas situações de sua vida, através da transformação constante e contínua, mediante a renovação da nossa mente; isto é, saber o que Deus quer fazer e aceitar. Afinal tudo passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre (1João 2.17).



Bispo Adner Ferreira

ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para o Senhor nos conceda a Sua graça e Sua misericórdia, para termos sempre forças, a fim que Ele nos ajude a aceitar Sua vontade de todo o nosso coração. Que Ele não deixe que os nossos desejos impregnados pela cobiça da carne prevaleçam e, sim, a Sua perfeita e agradável vontade, amém!