Divulgação Bispo Abner Ferreira

“ E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lho pedirdes. ” Mateus 6.7-8

A Bíblia nos faz ver que um dos admiráveis atributos de Deus é a Sua Onisciência. Não é difícil perceber que Ele é o Deus Onisciente que tudo conhece, que tudo compreende, ou seja, nada é oculto aos Seus olhos. Números sucessivos de textos nas Santas Escrituras nos fazem ver que servimos a um Deus que é conhecedor de todas as coisas.

Assim, notamos perceptivelmente que não existe nada no Céu ou na Terra que Ele não tenha conhecimento (Salmos 33.13-14). Diante disso, à luz de nossa interpretação, podemos entender que sendo Deus Onisciente, Ele nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre Ele, pois ser Onisciente é um de Seus atributos. A feliz impressão que nos sobrevém é que sendo Deus Onisciente não existe nada oculto para Ele.

O autor da carta aos Hebreus nos expõe não haver nada encoberto diante dEle, tudo é completamente conhecido pelo Senhor: “E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.” (Hebreus 4.13). O livro de Provérbios nos oferece um texto para uma melhor compreensão sobre a Onisciência de Deus quando cita que: “Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.” (Provérbios 15.3).

O evangelista Mateus narra que Deus conhece a hora precisa em que um passarinho cai por terra: “Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai.” (Mateus 10.29); bem como o número adequado de fios de cabelo na cabeça de cada indivíduo no mundo: “E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.” (Mateus 10.30).

Deus conhece com precisão o futuro, tanto quanto conhece o passado e o presente. O rei Davi registrou em um de seus salmos, que compreende impecavelmente que tudo pode ser conhecido pelo Senhor: “Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.” (Salmos 139.1-4). Apropriando-se de outros textos podemos notar que Deus em Sua Onisciência sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem (1Samuel 16.7; 1Reis 8.39; 1Crônicas 28.9; Jeremias 17.10; Lucas 16.15; Romanos 8.27; Apocalipse 2.23).

Sendo assim, aprendemos a enxergar que Deus não compreende apenas os fatos, contudo, as palavras e os pensamentos! Sem dúvidas, é surpreendente como Deus aprecia nossas palavras e os nossos pensamentos e o que nós de fato precisamos. Pode alguém perguntar: mas se Deus é conhecedor que temos necessidade, por que a necessidade de pedir? Em reposta podemos dizer que: não devemos deixar de orar, pois a oração nos coloca em intimidade com Deus. Portanto, quando oramos a Deus é para nos relacionar com Ele.

Na Bíblia é inevitável identificar que a oração é a nossa conversa com Deus. Ao orarmos criamos uma relação de dependência, de que nós carecemos de Deus, que nós, na verdade, não podemos fazer nada sem Ele. A oração está presente na vida daquele que procura manter um relacionamento com Deus. Por isso, oramos para ficarmos mais próximos do Pai Celestial.

O apóstolo Paulo afirma que nosso Senhor é rico o suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades (Fp 4.19). Quando Jesus fala sobre o Pai saber o que nós necessitamos antes de falar, Ele aponta para o grande amor de Deus para com Seus filhos. Aliás, uma relação de um Pai querido, que compreende do que nós temos necessidade, do que nós de fato precisamos. As Santas Escrituras dizem que nenhuma dificuldade pode nos impedir de buscar a Deus, pois todo aquele que pede ao Pai recebe (Mateus 7.7-8).

Muitas vezes pedimos algo e Deus nos dá outra coisa. Isso acontece, segundo Paulo, por que não sabemos orar como convém: “E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” (Romanos 8.26).

A Bíblia descreve que, quando oramos, temos a oportunidade de entregar tudo a Deus e deixar que Ele trabalhe em nossas vidas (Tiago 4.7-8). Assim, gostaria de terminar dizendo que devemos orar mesmo que o Senhor conheça as nossas necessidades, pois Ele deseja nos ouvir e cuidará de cada detalhe das nossas vidas.

ORAÇÃO DO DIA: Nossa oração de hoje é para que o Senhor aumente a nossa fé e que Ele nos dê ousadia para lhe buscar de forma admirável, pois somente Ele, sendo conhecedor de todas as coisas, pode fazer o impossível em nossa vida.

Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

